https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-halk-cumhuriyetinde-nikolayevka-koyunun-kontrolu-ele-gecirildi--1066639922.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Nikolayevka köyünün kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Nikolayevka köyünün kontrolü ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nikolayevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:33+0300

2023-02-06T16:33+0300

2023-02-06T16:34+0300

ukrayna krizi

rusya

konaşenkov

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. “Donetsk yönünde başarılı bir şekilde ilerleyen vurucu tim gönüllüleri, Güney Askeri Grubunun füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi” diyen Konaşenkov, bu yönde bir günde 90’a yakın Ukraynalı askerin, iki zırhlı piyade aracının, iki zırhlı muharebe aracının ve bir D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tümgeneral Konaşenkov, “Ayrıca Konstantinopol (DHC) yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposu ve askeri araçlar için bir akaryakıt deposu imha edildi” diyerek, Harkov Bölgesi’nin Valikiy Burluk yerleşiminde ise S-300 uçaksavar füze sistemi için çok kanallı yönlendirme radar istasyonunun da yok edildiği bilgisini verdi. Rus komutan ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Grad çok namlulu roketatar sistemi muharebe aracının, bir Nona S kundağı motorlu topçu sisteminin, bir Akatsiya kundağı motorlu obüsünün ve topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-36 radar istasyonunun imha edildiğini ifade etti.

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