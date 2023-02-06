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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-halk-cumhuriyetinde-nikolayevka-koyunun-kontrolu-ele-gecirildi--1066639922.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Nikolayevka köyünün kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Nikolayevka köyünün kontrolü ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nikolayevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:33+0300
2023-02-06T16:34+0300
ukrayna krizi
rusya
konaşenkov
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı. “Donetsk yönünde başarılı bir şekilde ilerleyen vurucu tim gönüllüleri, Güney Askeri Grubunun füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi” diyen Konaşenkov, bu yönde bir günde 90’a yakın Ukraynalı askerin, iki zırhlı piyade aracının, iki zırhlı muharebe aracının ve bir D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Tümgeneral Konaşenkov, “Ayrıca Konstantinopol (DHC) yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposu ve askeri araçlar için bir akaryakıt deposu imha edildi” diyerek, Harkov Bölgesi’nin Valikiy Burluk yerleşiminde ise S-300 uçaksavar füze sistemi için çok kanallı yönlendirme radar istasyonunun da yok edildiği bilgisini verdi. Rus komutan ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Grad çok namlulu roketatar sistemi muharebe aracının, bir Nona S kundağı motorlu topçu sisteminin, bir Akatsiya kundağı motorlu obüsünün ve topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-36 radar istasyonunun imha edildiğini ifade etti.
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rusya, konaşenkov
rusya, konaşenkov

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Nikolayevka köyünün kontrolü ele geçirildi

16:33 06.02.2023 (güncellendi: 16:34 06.02.2023)
© УПСИ МО РФ Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov,
 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© УПСИ МО РФ
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Nikolayevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri harekata ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
“Donetsk yönünde başarılı bir şekilde ilerleyen vurucu tim gönüllüleri, Güney Askeri Grubunun füze ve topçu birliklerinin ateş desteği ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Nikolayevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi” diyen Konaşenkov, bu yönde bir günde 90’a yakın Ukraynalı askerin, iki zırhlı piyade aracının, iki zırhlı muharebe aracının ve bir D-30 obüsünün etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Tümgeneral Konaşenkov, “Ayrıca Konstantinopol (DHC) yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait bir topçu mühimmat deposu ve askeri araçlar için bir akaryakıt deposu imha edildi” diyerek, Harkov Bölgesi’nin Valikiy Burluk yerleşiminde ise S-300 uçaksavar füze sistemi için çok kanallı yönlendirme radar istasyonunun da yok edildiği bilgisini verdi.
Rus komutan ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki Grad çok namlulu roketatar sistemi muharebe aracının, bir Nona S kundağı motorlu topçu sisteminin, bir Akatsiya kundağı motorlu obüsünün ve topçu mücadelesine yönelik bir ABD yapımı AN/TPQ-36 radar istasyonunun imha edildiğini ifade etti.
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