https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-saglik-bakanligi-turkiye-ve-suriyeye-uzmanlarimizi-gondermeye-haziriz-1066637432.html
Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarımızı göndermeye hazırız
Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarımızı göndermeye hazırız
Rusya Sağlık Bakanlığı, yaşanan depremlerde yaralanan kişilere yardım için Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarını göndermeye hazır olduğunu açıkladı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T15:49+0300
2023-02-06T15:49+0300
2023-02-06T15:59+0300
rusya
dünya
deprem
türkiye
yardım
suriye
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Sputnik'e konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, "Talep gelmesi halinde, yaralılara yardım için uzman göndermeye elbette hazırız" ifadelerini kullandı.
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rusya, deprem, türkiye, yardım, suriye
rusya, deprem, türkiye, yardım, suriye
Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarımızı göndermeye hazırız
15:49 06.02.2023 (güncellendi: 15:59 06.02.2023) Abone ol
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Rusya Sağlık Bakanlığı, yaşanan depremlerde yaralanan kişilere yardım için Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarını göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Sputnik'e konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, "Talep gelmesi halinde, yaralılara yardım için uzman göndermeye elbette hazırız" ifadelerini kullandı.