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https://sputniknews.com.tr/20230206/rusya-saglik-bakanligi-turkiye-ve-suriyeye-uzmanlarimizi-gondermeye-haziriz-1066637432.html
Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarımızı göndermeye hazırız
Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarımızı göndermeye hazırız
Rusya Sağlık Bakanlığı, yaşanan depremlerde yaralanan kişilere yardım için Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarını göndermeye hazır olduğunu açıkladı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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rusya
dünya
deprem
türkiye
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suriye
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Sputnik'e konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, "Talep gelmesi halinde, yaralılara yardım için uzman göndermeye elbette hazırız" ifadelerini kullandı.
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rusya, deprem, türkiye, yardım, suriye

Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarımızı göndermeye hazırız

15:49 06.02.2023 (güncellendi: 15:59 06.02.2023)
© Sputnik / Sertac Kayardeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Rusya Sağlık Bakanlığı, yaşanan depremlerde yaralanan kişilere yardım için Türkiye ve Suriye'ye uzmanlarını göndermeye hazır olduğunu açıkladı.
Sputnik'e konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, "Talep gelmesi halinde, yaralılara yardım için uzman göndermeye elbette hazırız" ifadelerini kullandı.
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