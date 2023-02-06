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https://sputniknews.com.tr/20230206/rus-askerler-suriyede-depremin-sonuclarinin-ortadan-kaldirilmasina-yardim-edecek-1066653168.html
Rus askerler, Suriye'de depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım ediyor
Rus askerler, Suriye'de depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım ediyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de görev yapan Rus askeri birliklerinin komutanına depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım etme talimatı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T18:46+0300
2023-02-06T19:20+0300
dünya
rus
rus askerler
suriye
deprem
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye topraklarında meydana gelen depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım edilmesi konusunda Rusya Savunma Bakanı Şoygu tarafından Suriye'deki Rus birliklerinin komutanına talimat verilmiştir" dendi.Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından Halep, Hama, Lazkiye kentleri ile Cebele, Stamu ve Bustan el Başa yerleşimlerinde gıda ürünleri ve ilk yardım malzemelerinden oluşan insani yardımlar için dağıtım noktalarının kurulduğunu belirten bakanlık, en çok yıkıma uğrayan bölgelerde 10 müfreze kurulduğunu ve bunların enkaz kaldırma, arama-kurtarma ve tıbbi yardım sağlama görevlerini yerine getirmeye başladığını anlattı.Bakanlık, çalışmalara 300'den fazla asker ile 60 askeri teçhizatın katıldığını bildirdi.Hmeymim Hava Üssü'nde bir mobil Rus askeri sıhhiye grubu kurulduğunu ve sürekli yardıma hazır durumda tutulduğunu belirten bakanlık, dört kan bağış noktası ile Suriye tarafına yardım sağlanmasına katılan ilgili kuvvetlerin ve araçların eylemlerini koordine etmek için ortak operasyon karargahı kurulduğunu ekled
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rus, rus askerler, suriye, deprem

Rus askerler, Suriye'de depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım ediyor

18:46 06.02.2023 (güncellendi: 19:20 06.02.2023)
© Sputnik / Russian Defence Ministry / Multimedya arşivine gidinKazakistan'da görev alan KGAÖ barış güçleri
Kazakistan'da görev alan KGAÖ barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Russian Defence Ministry
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de görev yapan Rus askeri birliklerinin komutanına depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım etme talimatı verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye topraklarında meydana gelen depremin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına yardım edilmesi konusunda Rusya Savunma Bakanı Şoygu tarafından Suriye'deki Rus birliklerinin komutanına talimat verilmiştir" dendi.

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi tarafından Halep, Hama, Lazkiye kentleri ile Cebele, Stamu ve Bustan el Başa yerleşimlerinde gıda ürünleri ve ilk yardım malzemelerinden oluşan insani yardımlar için dağıtım noktalarının kurulduğunu belirten bakanlık, en çok yıkıma uğrayan bölgelerde 10 müfreze kurulduğunu ve bunların enkaz kaldırma, arama-kurtarma ve tıbbi yardım sağlama görevlerini yerine getirmeye başladığını anlattı.

Bakanlık, çalışmalara 300'den fazla asker ile 60 askeri teçhizatın katıldığını bildirdi.

Hmeymim Hava Üssü'nde bir mobil Rus askeri sıhhiye grubu kurulduğunu ve sürekli yardıma hazır durumda tutulduğunu belirten bakanlık, dört kan bağış noktası ile Suriye tarafına yardım sağlanmasına katılan ilgili kuvvetlerin ve araçların eylemlerini koordine etmek için ortak operasyon karargahı kurulduğunu ekled
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