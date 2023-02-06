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Putin'den Erdoğan'a: Depremin sonuçlarının giderilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
Putin'den Erdoğan'a: Depremin sonuçlarının giderilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'deki depremin sonuçlarının ortadan... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:34+0300
2023-02-06T17:49+0300
vladimir putin
dünya
recep tayyip erdoğan
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depreme ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Putin, bu doğal afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Türk ortaklara gereken desteği derhal sağlamaya hazır olduklarını teyit etti.Kremlin, yardım konusundaki somut önerilerin ilgili kanallar üzerinden Türk tarafına halihazırda iletildiğini aktardı.Erdoğan da, Putin'e hızlı ve samimi tepkisi için sıcak bir şekilde teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, Rus arama-kurtarma ekiplerinin yardımının kabul edilmesi için gerekli kurumlara talimat vereceğini söyledi.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan
vladimir putin, recep tayyip erdoğan

Putin'den Erdoğan'a: Depremin sonuçlarının giderilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

17:34 06.02.2023 (güncellendi: 17:49 06.02.2023)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'deki depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için derhal yardım sunmaya hazır olduklarını vurguladı.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depreme ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, bu doğal afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Türk ortaklara gereken desteği derhal sağlamaya hazır olduklarını teyit etti.

Kremlin, yardım konusundaki somut önerilerin ilgili kanallar üzerinden Türk tarafına halihazırda iletildiğini aktardı.

Erdoğan da, Putin'e hızlı ve samimi tepkisi için sıcak bir şekilde teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, Rus arama-kurtarma ekiplerinin yardımının kabul edilmesi için gerekli kurumlara talimat vereceğini söyledi.
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