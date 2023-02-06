Putin'den Erdoğan'a: Depremin sonuçlarının giderilmesi için Türkiye'ye yardım etmeye hazırız

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depreme ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Putin, bu doğal afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Türk ortaklara gereken desteği derhal sağlamaya hazır olduklarını teyit etti.



Kremlin, yardım konusundaki somut önerilerin ilgili kanallar üzerinden Türk tarafına halihazırda iletildiğini aktardı.



Erdoğan da, Putin'e hızlı ve samimi tepkisi için sıcak bir şekilde teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, Rus arama-kurtarma ekiplerinin yardımının kabul edilmesi için gerekli kurumlara talimat vereceğini söyledi.