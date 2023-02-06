https://sputniknews.com.tr/20230206/putin-ve-lukasenko-gorusmek-uzere-anlasti-tarih-en-kisa-surede-belirlenecek-1066609402.html
Putin ve Lukaşenko görüşmek üzere anlaştı: Tarih en kısa sürede belirlenecek
Putin ve Lukaşenko görüşmek üzere anlaştı: Tarih en kısa sürede belirlenecek
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus lideri Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin en kısa sürede yaptırımlara karşı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T00:10+0300
2023-02-06T00:10+0300
2023-02-06T00:10+0300
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rusya
belarus
vladimir putin
aleksandr lukaşenko
görüşme
ikili görüşme
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Belarus tarafından yapılan çıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, yaptırımlara karşı önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeyi kararlaştırdı ve görüşme tarihini en kısa sürede belirleyecek.Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden şu açıklama yapıldı:Liderlerin üzerinde anlaşmaya vardığı ikinci önemli konunun, yaptırım karşıtı işbirliğinin tüm alanlarında yapılacak işbirliğinin ele alınacağı görüşmenin tarihini belirlemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Üçüncü konu, Yüksek Devlet Şurası toplantısı ile ilgili hazırlıklar oldu. Birlik Devleti Bakanlar Kurulu toplantısının şubat ayına yapılması planlandığından Yüksek Devlet Şurası'nın da şimdilik nisan-mayıs aylarında yapılması planlanıyor” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230205/eski-israil-basbakani-bennett-putin-operasyon-baslarken-zelenskiyi-ortadan-kaldirmama-sozu-verdi-1066604898.html
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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, görüşme, ikili görüşme
rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, görüşme, ikili görüşme
Putin ve Lukaşenko görüşmek üzere anlaştı: Tarih en kısa sürede belirlenecek
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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus lideri Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin en kısa sürede yaptırımlara karşı önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeyi kararlaştırdı.
Belarus tarafından yapılan çıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki lider, yaptırımlara karşı önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeyi kararlaştırdı ve görüşme tarihini en kısa sürede belirleyecek.
Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden şu açıklama yapıldı:
“Belarus ve Rusya devlet başkanları arasında 5 Şubat akşamı telefon görüşmesi gerçekleşti. Aleksandr Lukaşenko ve Vladimir Putin, Belarus-Rusya işbirliğinin üç blok maddesini görüştü. Birincisi ikili ilişkiler oldu. Liderler ekonomi, siyaset ve güvenlik konularında ortak iş birliği gündemini görüştü. Özellikle, Belarus ve Rusya'nın güvenliğini sağlamak için Birlik Devleti çerçevesinde ileriye dönük eylemlerden bahsedildi.”
Liderlerin üzerinde anlaşmaya vardığı ikinci önemli konunun, yaptırım karşıtı işbirliğinin tüm alanlarında yapılacak işbirliğinin ele alınacağı görüşmenin tarihini belirlemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Üçüncü konu, Yüksek Devlet Şurası toplantısı ile ilgili hazırlıklar oldu. Birlik Devleti Bakanlar Kurulu toplantısının şubat ayına yapılması planlandığından Yüksek Devlet Şurası'nın da şimdilik nisan-mayıs aylarında yapılması planlanıyor” denildi.