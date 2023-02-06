https://sputniknews.com.tr/20230206/putin-ve-lukasenko-gorusmek-uzere-anlasti-tarih-en-kisa-surede-belirlenecek-1066609402.html

Putin ve Lukaşenko görüşmek üzere anlaştı: Tarih en kısa sürede belirlenecek

Putin ve Lukaşenko görüşmek üzere anlaştı: Tarih en kısa sürede belirlenecek

Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Belarus lideri Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Putin en kısa sürede yaptırımlara karşı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T00:10+0300

2023-02-06T00:10+0300

2023-02-06T00:10+0300

dünya

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vladimir putin

aleksandr lukaşenko

görüşme

ikili görüşme

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Belarus tarafından yapılan çıklamada, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, yaptırımlara karşı önlemleri görüşmek üzere bir araya gelmeyi kararlaştırdı ve görüşme tarihini en kısa sürede belirleyecek.Belarus devlet haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere, Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesinden şu açıklama yapıldı:Liderlerin üzerinde anlaşmaya vardığı ikinci önemli konunun, yaptırım karşıtı işbirliğinin tüm alanlarında yapılacak işbirliğinin ele alınacağı görüşmenin tarihini belirlemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Üçüncü konu, Yüksek Devlet Şurası toplantısı ile ilgili hazırlıklar oldu. Birlik Devleti Bakanlar Kurulu toplantısının şubat ayına yapılması planlandığından Yüksek Devlet Şurası'nın da şimdilik nisan-mayıs aylarında yapılması planlanıyor” denildi.

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rusya, belarus, vladimir putin, aleksandr lukaşenko, görüşme, ikili görüşme