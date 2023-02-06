https://sputniknews.com.tr/20230206/prof-dr-naci-gorur-evinizi-terk-edin-bolgedeki-barajlari-kontrol-edin-1066614789.html
Prof. Dr. Naci Görür: Evinizi terk edin, bölgedeki barajları kontrol edin
Prof. Dr. Naci Görür: Evinizi terk edin, bölgedeki barajları kontrol edin
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T06:41+0300
2023-02-06T06:41+0300
2023-02-06T06:41+0300
türkiye
naci görür
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103993/70/1039937029_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_2691cc02e170282bb4493cbc7498227a.jpg
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri gelirken, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.Görür, "deprem bölgesinde iseniz evi terk edin" derken yetkililere seslendi; "bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.Prof. Görür, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103993/70/1039937029_278:0:2411:1600_1920x0_80_0_0_743f3c367105c217730797433d75c7b9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
naci görür, deprem
Prof. Dr. Naci Görür: Evinizi terk edin, bölgedeki barajları kontrol edin
Abone ol
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri gelirken, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Görür, "deprem bölgesinde iseniz evi terk edin" derken yetkililere seslendi; "bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.
Prof. Görür, şunları yazdı:
"Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.
Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.
Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telf’lara sarılmayın, interneti tercih edin.
İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim"