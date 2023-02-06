Türkiye
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230206/prof-dr-naci-gorur-evinizi-terk-edin-bolgedeki-barajlari-kontrol-edin-1066614789.html
Prof. Dr. Naci Görür: Evinizi terk edin, bölgedeki barajları kontrol edin
Prof. Dr. Naci Görür: Evinizi terk edin, bölgedeki barajları kontrol edin
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T06:41+0300
2023-02-06T06:41+0300
türkiye
naci görür
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103993/70/1039937029_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_2691cc02e170282bb4493cbc7498227a.jpg
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri gelirken, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.Görür, "deprem bölgesinde iseniz evi terk edin" derken yetkililere seslendi; "bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.Prof. Görür, şunları yazdı:
https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarasta-74-buyuklugunde-deprem-bircok-ilde-hissedildi-1066612690.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103993/70/1039937029_278:0:2411:1600_1920x0_80_0_0_743f3c367105c217730797433d75c7b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
naci görür, deprem
naci görür, deprem

Prof. Dr. Naci Görür: Evinizi terk edin, bölgedeki barajları kontrol edin

06:41 06.02.2023
© DHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© DHA
Abone olTelegram
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de şiddetli biçimde hissedilen deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can ve mal kaybının yaşandığı bilgileri gelirken, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Görür, "deprem bölgesinde iseniz evi terk edin" derken yetkililere seslendi; "bölgedeki barajları kontrol ediniz" dedi.
Prof. Görür, şunları yazdı:
"Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi.
Arkadaşlar, deprem bölgesinde iseniz evi terkedin. Artçı depremler büyük olacaktır, hasarlı evleriniz yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa dilerim.
Deprem bölgesindeki arkadaşlar, arabalarınızı kullanıp, trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı iseniz evinizi terk edin varsa toplanma bölgelerine gidin. Evden çıkmadan elektriği, doğal gazı, suyu kapatın. Telf’lara sarılmayın, interneti tercih edin.
İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz. Bu depremden sonra Adana ve Hatay’a dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun. Ölen insanlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara şifalar dilerim"
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da hissedildi. Deprem nedeniyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem
04:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала