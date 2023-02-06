Prof. Dr. Ahmet Ercan: Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek

"Bu yüzyıllardır beklenen bir depremdir. Ama bu deprem şu ün olacak bu gün olacak bir düşüncemiz söz konusu değil. Bu bölgede Osmaniye üçgeninde, çatağında böyle bir depremi bekliyorduk. Deprem çok büyük oldu. 7,4 büyüklüğünde. Yıkım gücü 11’dir. Yaklaşık 130 tane atom bombası gücünde bir enerji boşaltmıştır. 42 saniye sürmüştür. Bunun arkasından irkitilmiş depremler olacaktır. 200 kilometre yarı çaplı alanda özellikle. Artçı depremlerde en az 2- 3 yıl sürecektir bu bölgede. Marmara da bir deprem yapması mümkün değildir."