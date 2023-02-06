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https://sputniknews.com.tr/20230206/polonya-rusya-sinirina-elektronik-bariyer-orecek---1066635555.html
Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer örecek
Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer örecek
Polonya ile Rusya'ya bağlı Kaliningrad Bölgesi arasındaki sınırın elektronik bariyerle ayrılması için önümüzdeki ay çalışmalara başlanacağı açıklandı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T15:07+0300
2023-02-06T15:08+0300
dünya
polonya
rusya
sınır
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Polonya Sınır Güvenlik Servisi Sözcüsü Anna Mihalskaya, "Kaliningrad Bölgesi'yle sınıra elektronik bariyer yapımına mart ayında başlanması planlanıyor. Kaliningrad Bölgesi'yle bulunan sınırdaki elektronik sistem, yaklaşık 200 kilometrelik kara sınırı boyunca aktif olacak" dedi. Daha önce Polonya hükümeti, Rusya sınırına geçici bir dikenli tel örgü çekerek 200 kilometrelik doğu sınırının tamamının koruma altına alındığını duyurmuştu. Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılmıştı.
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polonya, rusya, sınır
polonya, rusya, sınır

Polonya, Rusya sınırına elektronik bariyer örecek

15:07 06.02.2023 (güncellendi: 15:08 06.02.2023)
© AFP 2023 / Bartosz SiedlikPolonya bayrağı
Polonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / Bartosz Siedlik
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Polonya ile Rusya'ya bağlı Kaliningrad Bölgesi arasındaki sınırın elektronik bariyerle ayrılması için önümüzdeki ay çalışmalara başlanacağı açıklandı.
Polonya Sınır Güvenlik Servisi Sözcüsü Anna Mihalskaya, "Kaliningrad Bölgesi'yle sınıra elektronik bariyer yapımına mart ayında başlanması planlanıyor. Kaliningrad Bölgesi'yle bulunan sınırdaki elektronik sistem, yaklaşık 200 kilometrelik kara sınırı boyunca aktif olacak" dedi.
Daha önce Polonya hükümeti, Rusya sınırına geçici bir dikenli tel örgü çekerek 200 kilometrelik doğu sınırının tamamının koruma altına alındığını duyurmuştu.
Sınır, gelen sinyalleri doğrulamak için sismik sensörler ve gece görüş kameraları dahil olmak üzere dedektör sistemi gibi çeşitli elektronik güvenlik önlemleriyle donatılmıştı.
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