AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız

Adana'da depreme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız" dedi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Adana'da şu ana kadar 60'a yakın can kaybımız, 750 civarında yaralımız var ama enkaz altında vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Buralarda büyük bir titizlikle uzman ekiplerimiz bu çalışmaları gerçekleştiriyor" dedi.Çelik, Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda yıkılan binalarda incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, kentte enkaz kaldırma çalışmalarının son derece titiz ve güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.Tufanbeyli ilçesi dahil Adana'da 10'a yakın binanın çöktüğünü belirten Çelik, enkaz altında vatandaşların olduğunu anlattı.Çelik, bütün uzman ekiplerin büyük bir hassasiyetle enkaz altındaki canları çıkarmaya gayret ettiğini dile getirerek şöyle devam etti:- "Bütün gayretimiz enkaz altındaki vatandaşlarımızın çıkarılması içindir"Çelik, uzman ekiplerin çalışmasına müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle sürdürdü:Cumhur İttifakı olarak herkesin sahada olduğunu belirten Çelik, "Hem AK Parti Genel Merkezi hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi, MYK ve MKYK üyeleri, milletvekillerimizi ilgili bölgelere gönderdik. Hepimiz bu çalışmalarda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Cumhur İttifakı'nın teşkilatları sahadadır. Bütün arkadaşlarımız vatandaşlarımızla beraber bu çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Hepimiz belli illere dağıldık. Her ilde bakanlarımız var. Cumhur İttifakı'ndan genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve MKYK üyeleri, teşkilatlarımız var. Bu şekilde iller paylaşılmış durumda. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" ifadesini kullandı.'Hiç kimse enkaza kendi kendine müdahale etmesinÇelik, Türkiye'nin büyük bir imtihanla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:Cep telefonu hatlarının meşgul edilmemesi gerektiğini dile getiren Çelik, "Öte yandan herhangi bir şekilde o bölgelerde trafik sıkışıklığı ortaya çıkarmamak gerekiyor. Gerçekten trafik sıkışıyor ve yapılacak müdahalelerde sıkıntılar yaşanıyor." dedi.Çelik, arama kurtarma çalışmalarına destek için farklı illerden vatandaşların da geldiğini belirterek, "Hepsine müteşekkiriz ama hiç kimse enkaza kendi kendine müdahale etmesin. Bu sosyal medyadaki çeşitli enkaz altından ve çeşitli yerlerden gelen ihbarlar değerlendiriliyor. WhatsApp'ta ve normal telefonlarda AFAD'ın ihbar hatları var. Doğrudan valiliklerimize ve AFAD'a bildirilsin" diye konuştu.Adana'da afetle mücadele anlamında eksikliğin olmadığını vurgulayan Çelik, "Evlerinden ayrılmış vatandaşlarımızın kalması için her türlü imkan hazırlanmıştır. Bunlar konusunda kapasitemiz yüksektir. Ayrıca bütün vatandaşlarımıza, Türkiye'nin her yerindeki bütün vatandaşlarımıza ellerindekini paylaşmak, bulundukları mekanları paylaşmak, insanımıza sahip çıkma konusunda gösterdikleri bu özveri için de teşekkür ediyoruz. Allah milletimizi korusun, memleketimizi korusun. İnşallah bu imtihanı da hep beraber el birliğiyle aşacağız" ifadesini kullandı.Ömer Çelik, daha sonra yıkılan binalarda, enkaz altında yakınlarının kurtarılmasını bekleyen vatandaşlarla görüştü, arama kurtarma ekiplerinden de son duruma ilişkin bilgi aldı.

