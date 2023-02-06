https://sputniknews.com.tr/20230206/muskin-starlink-teklifine-tesekkur-turksatin-kapasitesi-yeterli-1066621698.html
Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'
Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'
Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımı için teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T11:11+0300
2023-02-06T11:11+0300
2023-02-06T11:11+0300
türkiye
türksat
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Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.
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türksat
Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'
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Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımı için teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi.
Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.
Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.