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Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'
Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'
Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımı için teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T11:11+0300
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Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.
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Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'

11:11 06.02.2023
© AASpaceX, uydu fırlatma
SpaceX, uydu fırlatma - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımı için teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli olduğunu söyledi.
Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.
Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.
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