https://sputniknews.com.tr/20230206/muskin-starlink-teklifine-tesekkur-turksatin-kapasitesi-yeterli-1066621698.html

Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'

Musk'ın Starlink teklifine teşekkür: 'Türksat'ın kapasitesi yeterli'

Elon Musk, Türkiye için Starlink uydularının kullanımı için teklifte bulunurken, Bloomberg'in haberine göre yetkili isim Türksat'ın kapasitesinin yeterli... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T11:11+0300

2023-02-06T11:11+0300

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türkiye

türksat

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Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir" ifadelerini kullandı.Bloomberg'in haberine göre, üst düzey bir yetkili Musk'ın teklifi için "Starlink önerisi için teşekkür ederiz. Türksat'ın yeterli uydu kapasitesi var" dedi.

türkiye

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