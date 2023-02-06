https://sputniknews.com.tr/20230206/milli-savunma-bakanligi-deprem-bolgesinde-3-sehit-var-1066624606.html

Milli Savunma Bakanlığı: Deprem bölgesinde 3 şehit var

Milli Savunma Bakanlığı: Deprem bölgesinde 3 şehit var

11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında çalışmaları denetleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralılarımız var... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T11:47+0300

2023-02-06T11:47+0300

2023-02-06T11:57+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

deprem

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem bölgesine hareketinden önce 11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi.Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama Kurtarma Taburu’na talimatlar veren Akar, AA muhabirinin çalışmalara ilişkin sorularını yanıtladı. Depremin zararını azaltmak, yaraları sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, depremin hemen ardından başlayan çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Milli Savunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Merkezi’nin kurulduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:Hava şartlarının zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı havaalanlarının pistlerinde çatlakların oluştuğunu aktaran Akar, “En erken zamanda personel ve malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz” dedi.“Deprem bölgesindeki birliklerde yoklama alıyoruz” Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerde bir hasarın olup olmadığına yönelik soru üzerine de şu açıklamalarda bulundu:Dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma bakanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Akar şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230206/oktay-kahramanmarasta-70-vatandasimizi-kaybettik-200-yarali-var-1066618544.html

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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, deprem