https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrovdan-iraktaki-rus-sermayeyi-koruma-cagrisi-1066644133.html

Lavrov’dan Irak’taki Rus sermayeyi koruma çağrısı

Lavrov’dan Irak’taki Rus sermayeyi koruma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yaptırımlar bağlamında, Rusya-Irak ekonomik ilişkileri güvence altına alma ve Rusya’nın Irak’taki petrol alanına yaptığı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T17:01+0300

2023-02-06T17:01+0300

2023-02-06T17:01+0300

dünya

sergey lavrov

irak

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmenin ardındaki ortak basın toplantısında, Rus petrol şirketlerinin Irak’ta 'çok büyük yatırımlara ve büyük planlara' sahip olduğunu kaydederek bugüne kadar en az 13 milyar dolar yatırım yapıldığını anımsattı.Lavrov, “Elbette, Amerikalılar ve uşaklarının dayattığı yasadışı kısıtlamaların uygulandığı modern koşullarda, yasal ekonomik ilişkileri Batı’nın yasadışı baskısından korumak prensipte önemli” ifadelerini kullandı.Bölgedeki birçok ülkenin ticarette dolar yerine, 'uluslararası ekonomik değişimin katılımcıları olarak itibarına önem veren' diğer ülkelerin para birimlerine geçtiğini kaydeden Lavrov, Rusya ve Irak’ın, ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğiyle ilgili hükümetler arası komisyonun yeni toplantısının tarihini yakında onaylayacağını söyledi.Rosneft, Lukoil ve Gazprom Neft başta olmak üzere büyük Rus şirketleri, Rusya’nın Irak’taki projelerini uyguluyor.

https://sputniknews.com.tr/20230206/zaharova-depremi-irakta-hissettik-1066617893.html

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