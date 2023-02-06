Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrovdan-iraktaki-rus-sermayeyi-koruma-cagrisi-1066644133.html
Lavrov’dan Irak’taki Rus sermayeyi koruma çağrısı
Lavrov’dan Irak’taki Rus sermayeyi koruma çağrısı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yaptırımlar bağlamında, Rusya-Irak ekonomik ilişkileri güvence altına alma ve Rusya’nın Irak’taki petrol alanına yaptığı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:01+0300
2023-02-06T17:01+0300
dünya
sergey lavrov
irak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066360764_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_1afe1a8125b2e6bbe86423e5c30e1d73.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmenin ardındaki ortak basın toplantısında, Rus petrol şirketlerinin Irak’ta 'çok büyük yatırımlara ve büyük planlara' sahip olduğunu kaydederek bugüne kadar en az 13 milyar dolar yatırım yapıldığını anımsattı.Lavrov, “Elbette, Amerikalılar ve uşaklarının dayattığı yasadışı kısıtlamaların uygulandığı modern koşullarda, yasal ekonomik ilişkileri Batı’nın yasadışı baskısından korumak prensipte önemli” ifadelerini kullandı.Bölgedeki birçok ülkenin ticarette dolar yerine, 'uluslararası ekonomik değişimin katılımcıları olarak itibarına önem veren' diğer ülkelerin para birimlerine geçtiğini kaydeden Lavrov, Rusya ve Irak’ın, ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğiyle ilgili hükümetler arası komisyonun yeni toplantısının tarihini yakında onaylayacağını söyledi.Rosneft, Lukoil ve Gazprom Neft başta olmak üzere büyük Rus şirketleri, Rusya’nın Irak’taki projelerini uyguluyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/zaharova-depremi-irakta-hissettik-1066617893.html
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066360764_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_857b27d71938a225b62f1635e02ddbce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, irak
sergey lavrov, irak

Lavrov’dan Irak’taki Rus sermayeyi koruma çağrısı

17:01 06.02.2023
© SputnikSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yaptırımlar bağlamında, Rusya-Irak ekonomik ilişkileri güvence altına alma ve Rusya’nın Irak’taki petrol alanına yaptığı yatırımları koruma çağrısında bulundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşmenin ardındaki ortak basın toplantısında, Rus petrol şirketlerinin Irak’ta 'çok büyük yatırımlara ve büyük planlara' sahip olduğunu kaydederek bugüne kadar en az 13 milyar dolar yatırım yapıldığını anımsattı.
Lavrov, “Elbette, Amerikalılar ve uşaklarının dayattığı yasadışı kısıtlamaların uygulandığı modern koşullarda, yasal ekonomik ilişkileri Batı’nın yasadışı baskısından korumak prensipte önemli” ifadelerini kullandı.
Bölgedeki birçok ülkenin ticarette dolar yerine, 'uluslararası ekonomik değişimin katılımcıları olarak itibarına önem veren' diğer ülkelerin para birimlerine geçtiğini kaydeden Lavrov, Rusya ve Irak’ın, ticari-ekonomik ve bilimsel-teknik işbirliğiyle ilgili hükümetler arası komisyonun yeni toplantısının tarihini yakında onaylayacağını söyledi.
Rosneft, Lukoil ve Gazprom Neft başta olmak üzere büyük Rus şirketleri, Rusya’nın Irak’taki projelerini uyguluyor.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
DÜNYA
Zaharova: Depremi Irak’ta hissettik
09:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала