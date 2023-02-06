https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrov-cavusoglu-ile-gorustu-depremler-ile-ilgili-ankaraya-yardim-saglamaya-haziriz-1066643754.html

Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız

Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak Moskova’nın Ankara’ya depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:58+0300

2023-02-06T16:58+0300

2023-02-06T17:07+0300

dünya

rusya

türkiye

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1c/1043475564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53fdf61253cb629c498f0ef4478b9949.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Moskova’nın Ankara’ya meydana gelen depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.Telefon görüşmesinin Rus tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Sergey Lavrov, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve büyük çaplı yıkım nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye yönetimine gönderdiği telgrafa ek olarak Rusya'nın gerekli yardımı derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230206/kremlin-putin-bugun-erdoganla-rusyanin-deprem-icin-yapabilecegi-yardimlari-konusacak-1066638434.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu