Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrov-cavusoglu-ile-gorustu-depremler-ile-ilgili-ankaraya-yardim-saglamaya-haziriz-1066643754.html
Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız
Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak Moskova’nın Ankara’ya depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:58+0300
2023-02-06T17:07+0300
dünya
rusya
türkiye
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1c/1043475564_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_53fdf61253cb629c498f0ef4478b9949.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Moskova’nın Ankara’ya meydana gelen depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.Telefon görüşmesinin Rus tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Sergey Lavrov, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve büyük çaplı yıkım nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye yönetimine gönderdiği telgrafa ek olarak Rusya'nın gerekli yardımı derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kremlin-putin-bugun-erdoganla-rusyanin-deprem-icin-yapabilecegi-yardimlari-konusacak-1066638434.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/1c/1043475564_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63ce603903e14cbd7968e7807fda607e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, türkiye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
rusya, türkiye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu

Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız

16:58 06.02.2023 (güncellendi: 17:07 06.02.2023)
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Multimedya arşivine gidin Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu
 Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak Moskova’nın Ankara’ya depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Moskova’nın Ankara’ya meydana gelen depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
Kremlin: Putin bugün Erdoğan'la Rusya'nın deprem için yapabileceği yardımları konuşacak
16:17
Telefon görüşmesinin Rus tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Sergey Lavrov, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve büyük çaplı yıkım nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye yönetimine gönderdiği telgrafa ek olarak Rusya'nın gerekli yardımı derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadelerine yer verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала