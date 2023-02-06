https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrov-cavusoglu-ile-gorustu-depremler-ile-ilgili-ankaraya-yardim-saglamaya-haziriz-1066643754.html
Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız
Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak Moskova’nın Ankara’ya depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:58+0300
2023-02-06T16:58+0300
2023-02-06T17:07+0300
dünya
rusya
türkiye
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Moskova’nın Ankara’ya meydana gelen depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.Telefon görüşmesinin Rus tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Sergey Lavrov, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve büyük çaplı yıkım nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye yönetimine gönderdiği telgrafa ek olarak Rusya'nın gerekli yardımı derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/kremlin-putin-bugun-erdoganla-rusyanin-deprem-icin-yapabilecegi-yardimlari-konusacak-1066638434.html
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rusya, türkiye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu
Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız
16:58 06.02.2023 (güncellendi: 17:07 06.02.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonda arayarak Moskova’nın Ankara’ya depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüşerek Moskova’nın Ankara’ya meydana gelen depremler ile ilgili yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtti.
Telefon görüşmesinin Rus tarafının girişimiyle yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Sergey Lavrov, Türkiye'de meydana gelen güçlü depremin yol açtığı çok sayıda insan kaybı ve büyük çaplı yıkım nedeniyle taziyelerini dile getirdi. Bakan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye yönetimine gönderdiği telgrafa ek olarak Rusya'nın gerekli yardımı derhal sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadelerine yer verildi.