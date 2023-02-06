https://sputniknews.com.tr/20230206/kremlin-turkiyeye-yapi-dayanikliligi-olcme-teknolojileri-gondermeye-haziriz-1066630059.html
Kremlin: Türkiye'ye yapı dayanıklılığı ölçme teknolojileri göndermeye hazırız
Kremlin: Türkiye'ye yapı dayanıklılığı ölçme teknolojileri göndermeye hazırız
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki depremin ardından Ankara'nın talep etmesi halinde binalar için yapı dayanıklılığı ölçme teknolojileri göndermeye... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T13:06+0300
2023-02-06T13:06+0300
2023-02-06T13:18+0300
kremlin
dünya
rusya
türkiye
deprem
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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Henüz can kayıpları ve yıkımlar konusunda kesin veri yok. Ancak Rus kurtarma ekipleri, depremlerden sonra yapıların dayanıklılığını belirlemeye yönelik teknolojilere, etkinliğini birçok kez kanıtlayan ünlü 'Sturna' sistemlerine ve diğer sistemlere sahip. Bu nedenle, eğer kurtarma ekiplerimizin deneyimi gerekirse ve Türk tarafı bunu söylerse, yardıma hazırız. Elbette burada en önemli ve belirleyici husus, Türk tarafının bizzat kendisinin beyan edebileceği ihtiyaçlarıdır" dedi.Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mesajları gönderdiğini anımsatan Peskov, şu anda Rus liderin programında Erdoğan ve Esad'la bir telefon görüşmesi yer almadığını ancak gerektiğinde bunun çok hızlı bir şekilde organize edilebileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/putinden-erdogana-yardim-gondermeye-haziriz-1066621250.html
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kremlin, rusya, türkiye, deprem
kremlin, rusya, türkiye, deprem
Kremlin: Türkiye'ye yapı dayanıklılığı ölçme teknolojileri göndermeye hazırız
13:06 06.02.2023 (güncellendi: 13:18 06.02.2023) Abone ol
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'deki depremin ardından Ankara'nın talep etmesi halinde binalar için yapı dayanıklılığı ölçme teknolojileri göndermeye hazır olduklarını söyledi.
Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, "Henüz can kayıpları ve yıkımlar konusunda kesin veri yok. Ancak Rus kurtarma ekipleri, depremlerden sonra yapıların dayanıklılığını belirlemeye yönelik teknolojilere, etkinliğini birçok kez kanıtlayan ünlü 'Sturna' sistemlerine ve diğer sistemlere sahip. Bu nedenle, eğer kurtarma ekiplerimizin deneyimi gerekirse ve Türk tarafı bunu söylerse, yardıma hazırız. Elbette burada en önemli ve belirleyici husus, Türk tarafının bizzat kendisinin beyan edebileceği ihtiyaçlarıdır" dedi.
Gazetecilerin sorusu üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziye mesajları gönderdiğini anımsatan Peskov, şu anda Rus liderin programında Erdoğan ve Esad'la bir telefon görüşmesi yer almadığını ancak gerektiğinde bunun çok hızlı bir şekilde organize edilebileceğini belirtti.