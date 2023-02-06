https://sputniknews.com.tr/20230206/kremlin-putin-bugun-erdoganla-rusyanin-deprem-icin-yapabilecegi-yardimlari-konusacak-1066638434.html

Kremlin: Putin bugün Erdoğan'la Rusya'nın deprem için yapabileceği yardımları konuşacak

Kremlin: Putin bugün Erdoğan'la Rusya'nın deprem için yapabileceği yardımları konuşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak Rusya'nın deprem nedeniyle sunabileceği yardımları... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:17+0300

2023-02-06T16:17+0300

2023-02-06T16:24+0300

türkiye

rusya

kremlin

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

deprem

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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus tarafı, ilgili kanallar üzerinden Türk hükümetine derhal yardım sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı Putin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak bu konuda istişarede bulunacak.'Rus ekipleri önümüzdeki saatlerde Suriye'ye uçacak' Kremlin, Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüştüğünü, deprem nedeniyle taziyelerini sunduğunu ve Suriye'ye gereken desteği sağlamayı önerdiğini de bildirdi. Açıklamada Esad'ın Putin'in önerisini minnetle kabul ettiği ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama-kurtarma ekiplerinin önümüzdeki saatlerde Suriye'ye uçacağı kaydedildi.

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rusya, kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, deprem