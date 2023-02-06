https://sputniknews.com.tr/20230206/kremlin-putin-bugun-erdoganla-rusyanin-deprem-icin-yapabilecegi-yardimlari-konusacak-1066638434.html
Kremlin: Putin bugün Erdoğan'la Rusya'nın deprem için yapabileceği yardımları konuşacak
Kremlin: Putin bugün Erdoğan'la Rusya'nın deprem için yapabileceği yardımları konuşacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak Rusya'nın deprem nedeniyle sunabileceği yardımları... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:17+0300
2023-02-06T16:17+0300
2023-02-06T16:24+0300
türkiye
rusya
kremlin
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
deprem
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus tarafı, ilgili kanallar üzerinden Türk hükümetine derhal yardım sunmaya hazır olduğunu bildirdi. Devlet Başkanı Putin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak bu konuda istişarede bulunacak.'Rus ekipleri önümüzdeki saatlerde Suriye'ye uçacak' Kremlin, Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüştüğünü, deprem nedeniyle taziyelerini sunduğunu ve Suriye'ye gereken desteği sağlamayı önerdiğini de bildirdi. Açıklamada Esad'ın Putin'in önerisini minnetle kabul ettiği ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama-kurtarma ekiplerinin önümüzdeki saatlerde Suriye'ye uçacağı kaydedildi.
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rusya, kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, deprem
rusya, kremlin, vladimir putin, recep tayyip erdoğan, deprem
Kremlin: Putin bugün Erdoğan'la Rusya'nın deprem için yapabileceği yardımları konuşacak
16:17 06.02.2023 (güncellendi: 16:24 06.02.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak Rusya'nın deprem nedeniyle sunabileceği yardımları konuşacağı belirtildi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rus tarafı, ilgili kanallar üzerinden Türk hükümetine derhal yardım sunmaya hazır olduğunu bildirdi.
Devlet Başkanı Putin, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesi yaparak bu konuda istişarede bulunacak.
'Rus ekipleri önümüzdeki saatlerde Suriye'ye uçacak'
Kremlin, Putin'in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la telefonda görüştüğünü, deprem nedeniyle taziyelerini sunduğunu ve Suriye'ye gereken desteği sağlamayı önerdiğini de bildirdi.
Açıklamada Esad'ın Putin'in önerisini minnetle kabul ettiği ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın arama-kurtarma ekiplerinin önümüzdeki saatlerde Suriye'ye uçacağı kaydedildi.