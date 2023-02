Kılıçdaroğlu'ndan deprem mesajı: Artık gün ortak çalışma ve mücadele etme günüdür

https://sputniknews.com.tr/20230206/kilicdaroglundan-deprem-mesaji-artik-gun-ortak-calisma-ve-mucadele-etme-gunudur-1066655417.html

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin afet koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Depremin ardından bölgedeki gelişmeleri saat 05.30'dan itibaren izlediklerini belirten Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcılarına, grup başkanvekillerine genel merkeze gelmeleri ve bir çalışma yapılması talimatı verdiğini söyledi.Sabahın erken saatlerinde depremin yaşandığı her ilde bir genel başkan yardımcısının görevlendirildiğini, milletvekillerinin de bölgede bulunduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kurdukları telefon hattıyla vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını AFAD'a bildirdiklerini, AFAD'ın karşılayamaması halinde CHP'li belediye başkanlarının elinden gelen çabayı gösterdiğini ifade etti.Kılıçdaroğlu, "Gerçekten de büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür acıları belli aralıklarla yaşıyoruz. En büyük arzumuz bu acıları bir daha yaşamamak ve bunun önlemini akılcı politikalarla almak" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve bütün yaralarını saracağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Depremin olduğu andan itibaren harekete geçtiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, şu bilgileri verdi:'Kurtarma ekiplerine minnet borçluyuz'Depremi duyduktan sonra 11 ilin valisini, belediye başkanını arayıp, durumu sorduğunu, "geçmiş olsun" ve "başsağlığı" dileklerini ilettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, bölgeyle ilgili her türlü talebi belediye başkanlarının karşılayabileceğini ifade etti:AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın Adıyaman'da enkaz altında olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı arayarak Taş'ın durumu hakkında bilgi aldığını söyledi.Malatya Gündüz Bakımevi'ne ait bir görüntünün medyaya yansıdığını belirten Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'yı arayarak, "Ne pahasına olursa olsun o insanları mutlaka bir otele yerleştirin" talimatı verdiğini aktardı.Türkiye'nin depremin ardından seferber olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Acı bir gün. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Allah'tan ölenlere rahmet dilemek düşüyor bize. İnşallah can kaybımız fazla olmaz. Kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Onlar sabaha kadar zor koşullarda çalışacaklar. Belediyeden askerlerimize, güvenlik güçlerine kadar çalışanlar var, onlara minnet borçluyuz" ifadelerini kullandı.'Deprem bölgesine en kısa sürede gideceğim'Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."AFAD'dan randevu istediniz mi? Deprem bölgesine gitmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:Dünyada pek çok ülkenin Türkiye'nin acısını paylaştığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "O ülkelere de yürekten teşekkür ederiz. Sonuçta bir dayanışma kültürünün uluslararası boyutta olması ayrıca bizim için de memnuniyet verici" dedi.

