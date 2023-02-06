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https://sputniknews.com.tr/20230206/kazakistanda-54-siddetinde-deprem-meydana-geldi-1066647625.html
Kazakistan'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi
Kazakistan'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi
Kazakistan'ın güneyinde 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:23+0300
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dünya
kazakistan
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Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından bir deprem haberi de Kazakistan'dan geldi.Sputnik Kazakistan'ın aktardığına göre deprem, ülkenin güneyinde Çimkent ile Türkistan arasındaki bölgede yaşandı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrov-cavusoglu-ile-gorustu-depremler-ile-ilgili-ankaraya-yardim-saglamaya-haziriz-1066643754.html
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kazakistan, deprem
kazakistan, deprem

Kazakistan'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi

17:23 06.02.2023
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Kazakistan'ın güneyinde 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından bir deprem haberi de Kazakistan'dan geldi.
Sputnik Kazakistan'ın aktardığına göre deprem, ülkenin güneyinde Çimkent ile Türkistan arasındaki bölgede yaşandı.
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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Lavrov, Çavuşoğlu ile görüştü: Depremler ile ilgili Ankara’ya yardım sağlamaya hazırız
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