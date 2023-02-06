https://sputniknews.com.tr/20230206/kazakistanda-54-siddetinde-deprem-meydana-geldi-1066647625.html
Kazakistan'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi
Kazakistan'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi
Kazakistan'ın güneyinde 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:23+0300
2023-02-06T17:23+0300
2023-02-06T17:23+0300
dünya
kazakistan
deprem
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Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından bir deprem haberi de Kazakistan'dan geldi.Sputnik Kazakistan'ın aktardığına göre deprem, ülkenin güneyinde Çimkent ile Türkistan arasındaki bölgede yaşandı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/lavrov-cavusoglu-ile-gorustu-depremler-ile-ilgili-ankaraya-yardim-saglamaya-haziriz-1066643754.html
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kazakistan, deprem
Kazakistan'da 5.4 şiddetinde deprem meydana geldi
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Kazakistan'ın güneyinde 5.4 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerin ardından bir deprem haberi de Kazakistan'dan geldi.
Sputnik Kazakistan'ın aktardığına göre deprem, ülkenin güneyinde Çimkent ile Türkistan arasındaki bölgede yaşandı.