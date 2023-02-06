https://sputniknews.com.tr/20230206/karayollari-genel-mudurlugu-kapatilan-yollari-paylasti--1066662044.html

Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolları duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolları duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü depremler, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan yolları duyurdu. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T22:59+0300

2023-02-06T22:59+0300

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karayolları genel müdürlüğü

türkiye

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), deprem nedeniyle kapatılan yolları ve alternatif güzergahları sosyal medya hesabından paylaştı. Karayolları Genel Müdürlüğü, yoğun kar ve tipi nedeniyle de bazı yolların kapatıldığını duyurdu. KGM'den yapılan açıklamaya göre, "Konya- Seydişehir Devlet Yolu, Konya çıkışı - Seydişehir, Mucur - Karahasanlı Yolu 0 - 39. km'ler ve 0 - 3 km'ler arası, Ulurbolu - Senirkent Devlet Yolu 33 - 50 km'ler, Konya- Ankara Devlet Yolu, Konya çıkışı - Altınekin Ayr., Seydişehir Akseki arası" araç trafiğine kapatıldı.

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