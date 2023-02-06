https://sputniknews.com.tr/20230206/kandilli-rasathanesi-muduru-prof-dr-haluk-ozener-su-ana-kadar-100-tane-artci-deprem-meydana-geldi-1066628830.html
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Şu ana kadar 100 tane artçı deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Şu ana kadar 100 tane artçı deprem meydana geldi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremden... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:49+0300
2023-02-06T12:49+0300
2023-02-06T12:49+0300
türkiye
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, düzenlenen basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı.Prof. Dr. Özener sözlerine şöyle devam etti:“Aynı zamanda tsunamileri de inceliyoruz. 14 farklı ülkeye uyarı verdik. 3 farklı noktada deniz seviyesindeki yükselmeleri inceledik. Gazi Mağusa'da 17 santimetre, Mersin'de 13 santimetre, İskenderun'da 13 santimetre bir dalga yüksekliği var. Kıyıdan bu kadar içeride olan bir tsunami etkisi yaratabiliyor.”
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Şu ana kadar 100 tane artçı deprem meydana geldi
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğündeki depremden sonra 100 kadar artçı sarsıntı meydana geldiğini söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, düzenlenen basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı.
“Bu coğrafyada 24 yıldır gördüğümüz en büyük depremle karşı karşıyayız. Sınırlarımızı aşıp Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Irak ve Suriye'de hissedildi, hatta bazı yerlerde can kaybına yol açtı. Şu anda kadar 100 tane artçı deprem meydana geldi. Bunların da yaklaşık 53 tanesi 4'ün üzerinde. İlerleyen zamanda küçük artçı depremler çözüldükçe sayılar artacaktır. 7 tanesi 5'in üzerinde oldu. Bir tanesi da ana artçı şoku olarak 6.6'lık bir depremiz var. Bu depremlerin yoğunluğunu azaltarak önümüzdeki günlerde devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu depremler bir yıl kadar sürebilir.”
Prof. Dr. Özener sözlerine şöyle devam etti:
“Aynı zamanda tsunamileri de inceliyoruz. 14 farklı ülkeye uyarı verdik. 3 farklı noktada deniz seviyesindeki yükselmeleri inceledik. Gazi Mağusa'da 17 santimetre, Mersin'de 13 santimetre, İskenderun'da 13 santimetre bir dalga yüksekliği var. Kıyıdan bu kadar içeride olan bir tsunami etkisi yaratabiliyor.”