https://sputniknews.com.tr/20230206/kahramanmarastaki-deprem-sonrasi-dunyadan-yardim-mesajlari-1066616537.html

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası dünyadan yardım mesajları

Kahramanmaraş'taki deprem sonrası dünyadan yardım mesajları

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre iller ile ülkelerde de hissedilen 7.4 büyüklüğünde deprem sonrası dünyadan yardım mesajları geliyor. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T08:36+0300

2023-02-06T08:36+0300

2023-02-06T08:42+0300

dünya

kahramanmaraş

deprem

abd

azerbaycan

rusya

yardım

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Rusya Büyükelçiliği sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bir çok ilde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara ve tüm Türk dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu felaketi en az hasarla atlatmayı temenni ederiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" açıklamasında bulundu.ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı. BD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti: "Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığı'nın Sivil Savunma Birlikleri de hazır hale getirildi. Türkiye'ye yardım için personel gönderilecek.Kuzey Kıbrıs da Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekiplerinin Türkiye'deki deprem bölgesine kurtarma ve yardım için gitmeye hazır olduklarını belirtip Türkiye'ye taziyede bulundu.

kahramanmaraş

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kahramanmaraş, deprem, abd, azerbaycan, rusya, yardım