https://sputniknews.com.tr/20230206/istanbulda-metro-seferleri-saat-0200ye-kadar-uzatildi-1066655793.html

İstanbul’da metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

İstanbul’da metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T20:19+0300

2023-02-06T20:19+0300

2023-02-06T20:19+0300

türkiye

istanbul

metro

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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin uzatıldığı duyuruldu.Açıklamada bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında seferlerin saat 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtildi.

türkiye

istanbul

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