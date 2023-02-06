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https://sputniknews.com.tr/20230206/istanbulda-metro-seferleri-saat-0200ye-kadar-uzatildi-1066655793.html
İstanbul’da metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı
İstanbul’da metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı
İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T20:19+0300
2023-02-06T20:19+0300
türkiye
istanbul
metro
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Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin uzatıldığı duyuruldu.Açıklamada bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında seferlerin saat 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtildi.
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istanbul, metro
istanbul, metro

İstanbul’da metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı

20:19 06.02.2023
© AAMetro - İstanbul
Metro - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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İstanbul’da olumsuz hava koşulları nedeniyle metro seferleri saat 02.00’ye kadar uzatıldı.
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle seferlerin uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada bu akşam M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat metro hatlarında seferlerin saat 02.00’ye kadar uzatıldığı belirtildi.
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