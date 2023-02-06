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İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime bir günlük ara verdi
İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime bir günlük ara verdi
İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T00:16+0300
2023-02-06T00:16+0300
türkiye
üniversite
eğitim
ara
tatil
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İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime ara verdiklerini duyurdu.Bahçeşehir Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-7-8 Şubat'ta yapılması planlanan bütünleme sınavlarını ertelediğini duyurdu.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat günü olumsuz hava şartlarından dolayı derslerin çevrim içi yürütülmesi kararını aldıklarını bildirdi.Bilgi Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, 6 Şubat Pazartesi İngilizce hazırlık programında eğitime ara verildiği açıklandı.Türk-Alman Üniversitesi de 6 Şubat'ta üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile çalışanlarımız 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinlidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.İstanbul Medipol Üniversitesi de Valiliğin kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik yaptığı açıklama sonrası üniversitelerindeki engelli ve hamile personelinin yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.Beykoz Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında gerçekleşecek tüm derslerin çevrim içi yapılacağı açıklamasında bulundu.
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üniversite, eğitim, ara, tatil
üniversite, eğitim, ara, tatil

İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime bir günlük ara verdi

00:16 06.02.2023
© AABoğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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İstanbul'daki bazı üniversiteler, olumsuz hava şartları nedeniyle sınavları erteleme kararı alırken, bazıları da bir günlük akademik ve idari tatil ilan etti.
İstanbul'da bazı üniversiteler eğitime ara verdiklerini duyurdu.
Bahçeşehir Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 6-7-8 Şubat'ta yapılması planlanan bütünleme sınavlarını ertelediğini duyurdu.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat günü olumsuz hava şartlarından dolayı derslerin çevrim içi yürütülmesi kararını aldıklarını bildirdi.
Bilgi Üniversitesi'nden yapılan duyuruda, 6 Şubat Pazartesi İngilizce hazırlık programında eğitime ara verildiği açıklandı.
Türk-Alman Üniversitesi de 6 Şubat'ta üniversite bünyesinde çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan bilgilendirmede, "Üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile çalışanlarımız 6 Şubat'ta bir gün süreyle idari izinlidir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
İstanbul Medipol Üniversitesi de Valiliğin kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik yaptığı açıklama sonrası üniversitelerindeki engelli ve hamile personelinin yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.
Beykoz Üniversitesi de önlisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında gerçekleşecek tüm derslerin çevrim içi yapılacağı açıklamasında bulundu.
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