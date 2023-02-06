https://sputniknews.com.tr/20230206/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-dezenformasyon-icerikli-deprem-paylasimlarina-sorusturma-baslatti-1066627427.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem ile ilgili çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:32+0300
2023-02-06T12:32+0300
2023-02-06T12:37+0300
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
deprem
dezenformasyon
türkiye
soruşturma
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Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-elon-muska-dezenformasyon-cagrisi-1066620343.html
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istanbul cumhuriyet başsavcılığı, deprem, dezenformasyon, soruşturma
istanbul cumhuriyet başsavcılığı, deprem, dezenformasyon, soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı
12:32 06.02.2023 (güncellendi: 12:37 06.02.2023) Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem ile ilgili çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.