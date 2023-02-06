Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230206/istanbul-cumhuriyet-bassavciligi-dezenformasyon-icerikli-deprem-paylasimlarina-sorusturma-baslatti-1066627427.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem ile ilgili çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:32+0300
2023-02-06T12:37+0300
istanbul cumhuriyet başsavcılığı
deprem
dezenformasyon
türkiye
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/16/1053017697_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_7a20710a9f2179e264583649b6c9a3f7.jpg
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-elon-muska-dezenformasyon-cagrisi-1066620343.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/16/1053017697_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8a43ce00df2806d4062975a0f81ebd01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul cumhuriyet başsavcılığı, deprem, dezenformasyon, soruşturma
istanbul cumhuriyet başsavcılığı, deprem, dezenformasyon, soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dezenformasyon içerikli deprem paylaşımlarına soruşturma başlattı

12:32 06.02.2023 (güncellendi: 12:37 06.02.2023)
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW524618 İstanbul Adalet Sarayı
 İstanbul Adalet Sarayı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ-AW524618
Abone olTelegram
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen deprem ile ilgili çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
Soruşturma dahilinde Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından şüphelilerin tespit edildiği öğrenildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
TÜRKİYE
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала