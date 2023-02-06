https://sputniknews.com.tr/20230206/iskenderunlu-gazeteci-yasar-diken-tablo-cok-agir-gorduklerime-inanamadim-1066654786.html
İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken: Tablo çok ağır gördüklerime inanamadım
İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken: Tablo çok ağır gördüklerime inanamadım
Türkiye’de 10 ilde yıkıma sebep olan depremin İskenderun’daki yansımalarını gazeteci Diken, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Diken... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T19:49+0300
2023-02-06T19:49+0300
2023-02-06T19:50+0300
radyo
akşam postasi
deprem
iskenderun
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Rapor Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Yaşar Diken, İskenderun’dan deprem izlenimlerine Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı:"Çok yakın dostlarımız enkaz altında ve bu insanlara ulaşılamıyor. Çünkü yetebilmek mümkün değil o derece durum kötü. Arsuz ve İskenderun bölgelerinde ekmek bulabilmek mümkün değil. Burada hava çok soğuk ve vatandaşlar araçlarında ısınmaya çalışıyorlar o yüzden akaryakıt istasyonlarının önlerinde kilometrelerce kuyruk var ve birçok insan eli boş dönüyor. İskenderun bitmiş durumda. Deprem olduktan hemen sonra tüm İskenderun’da, Arsuz ilçesinde ulaşabildiğim her yere gitmeye çalıştım ama ayakta kalan bina sayısını bile görmekte güçlük çektim.Çöken hastaneŞehir içerisindeki çöken hastane yılların hastanesi yani yakın tarihte yapılmış bir hastane değil. Hastanenin yapımı çok uzun yıllar sürmüştü en az 25 yıl sürmüştü ve ben çok haberini yapmıştım. O hastanenin enkazından çıkan vatandaşlar nereye gidecek? Bugün ben yaralanan bir kişi hastaneye kendi arabamla götürdüm ama içeriye giremiyorsunuz. Çünkü içerisi tıklım tıklım. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla cep telefonlarına mesaj geleceği söylenmişti ama bizlere mesaj gelmedi.'Hava şartları ağır'Sabah saat 06.00’da sokağa çıktım ve öğlen Arsuz tarafına gelebilmek için sokak sokak dolaştım. Bütün yollar kapalı çünkü hemen hemen her bölgede en az 2-3 apartman çökmüş durumda. Buranın yıllar önce yapılmış ve depreme dayanıksız olduğu ispat edilen, bilinen ve raporlu olan ‘Büyük Çarşı İş Hanı’ yerle bir oldu. Çok rüzgar var ve yağmur yağıyor. Bu hava şartlarında vatandaşlar ne yapacağını bilmeden çaresiz bir şekilde yaşamaya çalışıyor ya da umut ediyor.Köylerde durumArsuz’un iç kısımlarında ‘Arsuz Oteli’ var ve o da yıkıldı. Köylere gittim ve bu bölgeler en az yüzde 40 hasar görmüş ve ulaşılamayan vatandaş çok fazla. Büyük paralar ödenerek ve özellikle İskenderun’un sahil kesiminde yapılan en az 3-4 apartman yıkıldı. İskenderun sahilinde ev almak bugünkü şartlarda maddi olarak mümkün değildir ve o apartmanlar çöktü. Enkaz altında kalan ve çıkarılmayı bekleyen yüzlerce vatandaş var. Havalimanının olduğu yer Amik Ovası. Orası göl idi. Süleyman Demirel, ‘en büyük hatam Hatay’daki Amik Gölü’nü kurutmak olmuştu’ demişti ve o bölgeye havalimanı yapıldı."
iskenderun
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Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Atilla Güner
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg
radyo, deprem, iskenderun
radyo, deprem, iskenderun
İskenderunlu gazeteci Yaşar Diken: Tablo çok ağır gördüklerime inanamadım
19:49 06.02.2023 (güncellendi: 19:50 06.02.2023) Abone ol
Türkiye’de 10 ilde yıkıma sebep olan depremin İskenderun’daki yansımalarını gazeteci Diken, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na anlattı. Diken, “İskenderun bitmiş durumda. Deprem olduktan hemen sonra tüm İskenderun’da, Arsuz’da ulaşabildiğim her yere gitmeye çalıştım ama ayakta kalan bina sayısını bile görmekte güçlük çektim” dedi.
Rapor Dergisi’nin imtiyaz sahibi ve Yazı İşleri Müdürü Yaşar Diken, İskenderun’dan deprem izlenimlerine Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı:
"Çok yakın dostlarımız enkaz altında ve bu insanlara ulaşılamıyor. Çünkü yetebilmek mümkün değil o derece durum kötü. Arsuz ve İskenderun bölgelerinde ekmek bulabilmek mümkün değil. Burada hava çok soğuk ve vatandaşlar araçlarında ısınmaya çalışıyorlar o yüzden akaryakıt istasyonlarının önlerinde kilometrelerce kuyruk var ve birçok insan eli boş dönüyor. İskenderun bitmiş durumda. Deprem olduktan hemen sonra tüm İskenderun’da, Arsuz ilçesinde ulaşabildiğim her yere gitmeye çalıştım ama ayakta kalan bina sayısını bile görmekte güçlük çektim.
Çöken hastane
Şehir içerisindeki çöken hastane yılların hastanesi yani yakın tarihte yapılmış bir hastane değil. Hastanenin yapımı çok uzun yıllar sürmüştü en az 25 yıl sürmüştü ve ben çok haberini yapmıştım. O hastanenin enkazından çıkan vatandaşlar nereye gidecek? Bugün ben yaralanan bir kişi hastaneye kendi arabamla götürdüm ama içeriye giremiyorsunuz. Çünkü içerisi tıklım tıklım. Geçen yıl İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla cep telefonlarına mesaj geleceği söylenmişti ama bizlere mesaj gelmedi.
'Hava şartları ağır'
Sabah saat 06.00’da sokağa çıktım ve öğlen Arsuz tarafına gelebilmek için sokak sokak dolaştım. Bütün yollar kapalı çünkü hemen hemen her bölgede en az 2-3 apartman çökmüş durumda. Buranın yıllar önce yapılmış ve depreme dayanıksız olduğu ispat edilen, bilinen ve raporlu olan ‘Büyük Çarşı İş Hanı’ yerle bir oldu. Çok rüzgar var ve yağmur yağıyor. Bu hava şartlarında vatandaşlar ne yapacağını bilmeden çaresiz bir şekilde yaşamaya çalışıyor ya da umut ediyor.
Köylerde durum
Arsuz’un iç kısımlarında ‘Arsuz Oteli’ var ve o da yıkıldı. Köylere gittim ve bu bölgeler en az yüzde 40 hasar görmüş ve ulaşılamayan vatandaş çok fazla. Büyük paralar ödenerek ve özellikle İskenderun’un sahil kesiminde yapılan en az 3-4 apartman yıkıldı. İskenderun sahilinde ev almak bugünkü şartlarda maddi olarak mümkün değildir ve o apartmanlar çöktü. Enkaz altında kalan ve çıkarılmayı bekleyen yüzlerce vatandaş var. Havalimanının olduğu yer Amik Ovası. Orası göl idi. Süleyman Demirel, ‘en büyük hatam Hatay’daki Amik Gölü’nü kurutmak olmuştu’ demişti ve o bölgeye havalimanı yapıldı."