https://sputniknews.com.tr/20230206/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-elon-muska-dezenformasyon-cagrisi-1066620343.html

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T10:38+0300

2023-02-06T10:38+0300

2023-02-06T10:39+0300

türkiye

fahrettin altun

deprem

elon musk

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Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"

türkiye

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fahrettin altun, deprem, elon musk