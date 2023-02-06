Türkiye
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı: Deprem bölgesinde 3 şehit var
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230206/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-elon-muska-dezenformasyon-cagrisi-1066620343.html
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T10:38+0300
2023-02-06T10:39+0300
türkiye
fahrettin altun
deprem
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef88d6d0b4d2be04541b2a09897e2378.jpg
Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab7e9de417cddbab24a7c61e5012eafd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin altun, deprem, elon musk
fahrettin altun, deprem, elon musk

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı

10:38 06.02.2023 (güncellendi: 10:39 06.02.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала