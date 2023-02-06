https://sputniknews.com.tr/20230206/iletisim-baskani-fahrettin-altundan-elon-muska-dezenformasyon-cagrisi-1066620343.html
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T10:38+0300
2023-02-06T10:38+0300
2023-02-06T10:39+0300
türkiye
fahrettin altun
deprem
elon musk
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Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"
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fahrettin altun, deprem, elon musk
fahrettin altun, deprem, elon musk
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Elon Musk'a dezenformasyon çağrısı
10:38 06.02.2023 (güncellendi: 10:39 06.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'ı da etiketleyerek depremle ilgili dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmeye yönelik dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.
Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Böyle bir acil durumda, Twitter için platformdaki dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme çabalarına özel dikkat gösterilmesi kritiktir. Bu hayatlara mal olabilir ve çabalarımızı yavaşlatabilir. Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz. @elonmusk"