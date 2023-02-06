https://sputniknews.com.tr/20230206/ibb-saat-vererek-uyardi-kar-yagisina-dikkat-1066635105.html

İBB saat vererek uyardı: Kar yağışına dikkat

İBB saat vererek uyardı: Kar yağışına dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şiddetli kar yağışına karşı bir uyarı yayımladı. Kent genelinde 18.00 suların kar yağışının başlayacağı açıklanarak... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T14:58+0300

2023-02-06T14:58+0300

2023-02-06T14:58+0300

yaşam

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

kar yağışı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan uyarıda saat 18.00'den sonra beklenen kar yağışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması istendi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Değerli İstanbullular; kentimizde saat 18.00 sularında şiddetli kar yağışı başlayacaktır. Zaruri işi olmayan vatandaşlarımızın bu saatten önce evlerine dönmeleri ekiplerimizin karla mücadelesini kolaylaştıracaktır"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bölgedeki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, bu gece ve salı günü İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuzeyli yönlerden etkili olmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği ifade edildi.Açıklamada, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında yer yer hamleli ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiği aktarılarak, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, tipi şeklinde yağış ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

istanbul

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kar yağışı