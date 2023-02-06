Türkiye
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı: Deprem bölgesinde 3 şehit var
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230206/ibb-ekipleri-deprem-bolgesine-311-arama-kurtarma-ekibi-sevk-etti-1066621286.html
İBB ekipleri deprem bölgesine 311 arama-kurtarma ekibi sevk etti
İBB ekipleri deprem bölgesine 311 arama-kurtarma ekibi sevk etti
AFAD koordinasyonunda İBB'nin deprem bölgesinde Hatay'a yardım için görevlendirilmesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'dan yola çıkan yardımlar... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T11:03+0300
2023-02-06T11:03+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066616967_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_0d81dc2b18097334356edd8bf3479a7f.jpg
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.İBB, deprem felaketini yaşayan bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası sevk etti. Günde 6 bin öğün yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 TIR da bölgeye ulaşmak üzere yola çıkarıldı. Depremzedelerin tuvalet ve duş ihtiyaçları için de toplam 26 konteyneri yola çıkaran İBB, uyku tulumu, battaniye gibi ihtiyaç kalemlerini de koordineli bir biçimde bölgeye ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları, ‘acil’ koduyla AKOM’da bir araya geldi. Acil toplantının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu, kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu. “Bu, büyük bir afettir, büyük bir seferberlik sürecidir” diyen İmamoğlu, “Biz yakın zamanda, Gölcük ve Düzce depremlerinde çok sıkıntılı günleri, ayları, hatta yılları hep birlikte yaşadık. Milletçe sıkıntıların üstesinden geldik ve gelmek zorundayız. Bu konuda iş birliğini, ortak aklı, bir arada düşünmeyi, amasız, fakatsız bir araya gelebilmeyi ve ülkemizin bu zor günlerini hep birlikte aşabilmeyi başarmalıyız. Bu konuda da kararlı bir duruşla, kol kola, omuz omuza çalışacağımızı bütün vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Bu zor zaman dilimi içerisinde, yüksek dayanışmayla bu zor zamanları aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hatay'da görevlendirilmesine karar verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'a gönderilen destek hakkında açıklama yaptı.Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:İBB ilk etapta Hatay'dan sorumlu. İlk etapta o bölgeye yürüyoruz. Araçlarımız yola çıkıyor. 8 ekskavatörümüz, 5 hafriyat kamyonumuz, 2 kar küreme aracımız, 2 tane vincimiz var. 40'ar tonluk yakıt tankeri, 4 TIR su, 2 TIR paketli ekmek, 1 TIR yardım malzemesi, 1 TIR battaniye, 1 TIR jeneratör nakliyesi yapıyoruz. 1 yemek tırı yapıyoruz. Öğünde 6 bin kişi kapasiteli. Bir mobil tırımız var. O da günlük 15 bin ekmek kapasitesine sahip .19 ve 16 kişilik olmak üzere 2 yatakhane aracımız var. 4 çarpı 4 araçlarımız, 2 tane soğuk hava aracımız var. 7 tane de kamyonumuz gidecek. Bu kamyonlarla aynı zamanda yemek malzemesi ve 45 bin kişilik gıda malzemesini sevk etmiş olacağız. 311 personelimiz bölgeye doğru yola çıktı.İhtiyaçlar belirlendikçe takviye devam edecek. İlçe belediyelerimiz de AFAD tarafından görevlendirildi farklı bölgelerde. Arama kurtarma mevzusu çok önemli. İhtiyaçlarla ilgili depo çalışması içerisindeyiz. Yenikapı'da hazırlık içerisindeyiz. İstanbul halkı adına öncü organizasyon yaparak ihtiyaç odaklı hazırlığımızı sürdürüyoruz.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066616967_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9634ad094d2297769d0dbf7f89fa4256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu
ekrem imamoğlu

İBB ekipleri deprem bölgesine 311 arama-kurtarma ekibi sevk etti

11:03 06.02.2023
© AAAFAD: 100 ve üzeri Gal'de yıkım beklenir, Kahramanmaraş'taki depremin ivmesi 664 Gal
AFAD: 100 ve üzeri Gal'de yıkım beklenir, Kahramanmaraş'taki depremin ivmesi 664 Gal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
Abone olTelegram
AFAD koordinasyonunda İBB'nin deprem bölgesinde Hatay'a yardım için görevlendirilmesine karar verildi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'dan yola çıkan yardımlar hakkında bilgi verdi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevredeki 10 ilde de şiddetli biçimde hissedilen sarsıntı nedeniyle binlerce bina yıkıldı. İlk belirlemelere göre toplam 284 vatandaş hayatını kaybetti. Yaralı sayısının 2 bin 323 olduğu bildirildi.
İBB, deprem felaketini yaşayan bölgeye 311 arama-kurtarma ekibi ve 20 iş makinası sevk etti.
Günde 6 bin öğün yemek, 15 bin de ekmek üretim kapasitesine sahip 2 TIR da bölgeye ulaşmak üzere yola çıkarıldı.
Depremzedelerin tuvalet ve duş ihtiyaçları için de toplam 26 konteyneri yola çıkaran İBB, uyku tulumu, battaniye gibi ihtiyaç kalemlerini de koordineli bir biçimde bölgeye ulaştırmak için hazırlıklarını tamamladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları, ‘acil’ koduyla AKOM’da bir araya geldi.
Acil toplantının ardından kameraların karşısına geçen İmamoğlu, kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundu.
Bu, büyük bir afettir, büyük bir seferberlik sürecidir” diyen İmamoğlu, “Biz yakın zamanda, Gölcük ve Düzce depremlerinde çok sıkıntılı günleri, ayları, hatta yılları hep birlikte yaşadık. Milletçe sıkıntıların üstesinden geldik ve gelmek zorundayız. Bu konuda iş birliğini, ortak aklı, bir arada düşünmeyi, amasız, fakatsız bir araya gelebilmeyi ve ülkemizin bu zor günlerini hep birlikte aşabilmeyi başarmalıyız. Bu konuda da kararlı bir duruşla, kol kola, omuz omuza çalışacağımızı bütün vatandaşlarımıza duyurmak isterim. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Bu zor zaman dilimi içerisinde, yüksek dayanışmayla bu zor zamanları aşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Hatay'da görevlendirilmesine karar verildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hatay'a gönderilen destek hakkında açıklama yaptı.
Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:
İBB ilk etapta Hatay'dan sorumlu. İlk etapta o bölgeye yürüyoruz. Araçlarımız yola çıkıyor. 8 ekskavatörümüz, 5 hafriyat kamyonumuz, 2 kar küreme aracımız, 2 tane vincimiz var. 40'ar tonluk yakıt tankeri, 4 TIR su, 2 TIR paketli ekmek, 1 TIR yardım malzemesi, 1 TIR battaniye, 1 TIR jeneratör nakliyesi yapıyoruz. 1 yemek tırı yapıyoruz. Öğünde 6 bin kişi kapasiteli. Bir mobil tırımız var. O da günlük 15 bin ekmek kapasitesine sahip .19 ve 16 kişilik olmak üzere 2 yatakhane aracımız var. 4 çarpı 4 araçlarımız, 2 tane soğuk hava aracımız var. 7 tane de kamyonumuz gidecek. Bu kamyonlarla aynı zamanda yemek malzemesi ve 45 bin kişilik gıda malzemesini sevk etmiş olacağız. 311 personelimiz bölgeye doğru yola çıktı.
İhtiyaçlar belirlendikçe takviye devam edecek. İlçe belediyelerimiz de AFAD tarafından görevlendirildi farklı bölgelerde. Arama kurtarma mevzusu çok önemli. İhtiyaçlarla ilgili depo çalışması içerisindeyiz. Yenikapı'da hazırlık içerisindeyiz. İstanbul halkı adına öncü organizasyon yaparak ihtiyaç odaklı hazırlığımızı sürdürüyoruz.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала