Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir, yardım bekliyoruz

Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor. Acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Kurtarma ekibimize 'Şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabahın 5'inden beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu çok büyük bir felaket. Bu, bir belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Çok hızlı bir şekilde öncellikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de bu işte kullanılacak alet ve edavata. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. Yarın da yağmurlu görünüyor. İnsanlar hipotermiden, ısı kaybından hayatını kaybedebilir. Yani ne kadar hızlı olursa bizim o kadar insana ulaşma şansımız var.