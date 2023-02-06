https://sputniknews.com.tr/20230206/hatay-belediye-baskani-lutfu-savas-insanlar-isi-kaybindan-hayatini-kaybedebilir-yardim-bekliyoruz-1066662917.html
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir, yardım bekliyoruz
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir, yardım bekliyoruz
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, "Şu anda dışarısı 2-3... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T23:21+0300
2023-02-06T23:21+0300
2023-02-06T23:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
fatih altaylı
iş makinesi
antakya
lütfü savaş
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Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk'te yayınlanan ve Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına telefonla bağlanarak depremin vurduğu kentteki son durum hakkında bilgi verdi.Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Savaş, şu ifadeleri kullandı:'Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım'"Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye devam eden Savaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:Savaş, "Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/depremzedelere-acik-otellerin-listesi-paylasildi-1066660859.html
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deprem, fatih altaylı, iş makinesi, antakya, lütfü savaş
deprem, fatih altaylı, iş makinesi, antakya, lütfü savaş
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş: İnsanlar ısı kaybından hayatını kaybedebilir, yardım bekliyoruz
23:21 06.02.2023 (güncellendi: 23:33 06.02.2023) Abone ol
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyerek, "Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. Yarın da yağmurlu görünüyor. İnsanlar hipotermiden, ısı kaybından hayatını kaybedebilir. Yani ne kadar hızlı olursa bizim o kadar insana ulaşma şansımız var" dedi.
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Habertürk'te yayınlanan ve Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına telefonla bağlanarak depremin vurduğu kentteki son durum hakkında bilgi verdi.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından kentte durumun iç açıcı olmadığını söyleyen Savaş, şu ifadeleri kullandı:
Hatay'da durum çok kötü. Maalesef hem can kaybı konusunda hem bina enkazı konusunda da sıkıntımız var. 1200 civarında bina yakıldı. En çok kent merkezinde. Antakya, Kırıkhan, İskenderun'da var. Bunların dışında imkanlarımızla kurtarmaya çalışıyoruz. İş makinasını çok fazla sokamıyoruz. İş makinası aşağıdaki canlı insanlara zarar verebiliyor. Acil kurtarabileceğimiz insanlara yöneldik. Kurtarma ekibimize 'Şurada yakınım var' diye bize ismini yazdıran insanımız var. Sabahın 5'inden beri imkanlarımızla yapıyoruz. Bu çok büyük bir felaket. Bu, bir belediyenin altından kalkamayacağı bir felaket. Çok hızlı bir şekilde öncellikli olarak arama kurtarma ekiplerine ihtiyacımız var. Hem insanlara hem de bu işte kullanılacak alet ve edavata. Şu anda dışarısı 2-3 derece. Yağmur yağıyor. Yarın da yağmurlu görünüyor. İnsanlar hipotermiden, ısı kaybından hayatını kaybedebilir. Yani ne kadar hızlı olursa bizim o kadar insana ulaşma şansımız var.
'Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım'
"Türkiye çapında hem devletimizden, hem hükümetten, sivil toplum örgütleri, hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye devam eden Savaş, konuşmasının devamında şunları söyledi:
" Belediyelerimiz de ekiplerini kurtarmaya göndermeye başladı. Dışarıdakilerin barınmaya, giyim kuşama ve gıdaya ihtiyaçları var. Hızlı bir şekilde herkesin kendi imkanını zorlayarak sadece bize değil; Maraş'ta da yıkım var. 10 ilde sıkıntı var. En çok sıkıntı Maraş ve Hatay. İvedilikle ne kadar insanımıza ulaşabilirsek, o kadar insanımızın hayatını kurtarma imkanımız var. Dışarıdakilerin en azından barınması, yeme içmesine destek vermek lazım. Yerel imkanlarla bunu karşılamamız maalesef yok.
Savaş, "Enkaz altında kalanlar, hayatını kaybedenler var. Bu büyük afetlerde daha çok dışarıdan gelen ekiplerin kurtarma işlemleri yapması gerekiyor. Çoğu insan panikte. Biz iş makinaları ve itfaiye ekipleri ile insanları kurtarmaya çalışıyoruz. Mutlaka dışarıdan daha zinde, şuurlu, sakin insanlara ihtiyaç var. Gelmeye başladılar. Ne kadar hızlı gelirlerse o kadar insanlarımızın hayatını kurtarma şansımız olur. Kente ulaşımda majör sorun yok, bazı köprülerde ve asfaltlarda zarar var" diye ekledi.