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Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Galatasaray Kulübü'nün Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren kaptan Fernando Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayak sırtı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T01:23+0300
2023-02-06T01:23+0300
spor
fernando muslera
galatasaray
trabzonspor
sakatlık
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Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85. dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Galatasaray, kaptan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 79'uncu dakikasında Bakasetas'ın sert şutunda gole izin vermeden Muslera, bu pozisyonun dönüşünde oluşan karambolde Bartra ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna devam edemedi ve 85'inci dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı.Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://sputniknews.com.tr/20230205/super-ligin-23-haftasinda-galatasaray-sahasinda-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1066603361.html
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fernando muslera, galatasaray, trabzonspor, sakatlık, açıklama, süper lig, spor toto süper lig
fernando muslera, galatasaray, trabzonspor, sakatlık, açıklama, süper lig, spor toto süper lig

Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

01:23 06.02.2023
© İHAGalatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85. dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Galatasaray, kaptan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85. dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Galatasaray, kaptan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© İHA
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Galatasaray Kulübü'nün Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren kaptan Fernando Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir" denildi.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85. dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Galatasaray, kaptan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 79'uncu dakikasında Bakasetas'ın sert şutunda gole izin vermeden Muslera, bu pozisyonun dönüşünde oluşan karambolde Bartra ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna devam edemedi ve 85'inci dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı.
Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kaptanımız Fernando Muslera’nın sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir."
Galatasaray ile Trabzonspor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
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Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti
Dün, 21:12
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