https://sputniknews.com.tr/20230206/galatasaraydan-musleranin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1066610369.html

Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray'dan Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Galatasaray Kulübü'nün Trabzonspor karşılaşmasında sakatlık geçiren kaptan Fernando Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayak sırtı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T01:23+0300

2023-02-06T01:23+0300

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spor

fernando muslera

galatasaray

trabzonspor

sakatlık

açıklama

süper lig

spor toto süper lig

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Galatasaray'ın Süper Lig'in 23'üncü haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanarak 85. dakikada oyundan çıkan tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, koltuk değnekleriyle stattan ayrıldı. Galatasaray, kaptan Muslera'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.Nef Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 79'uncu dakikasında Bakasetas'ın sert şutunda gole izin vermeden Muslera, bu pozisyonun dönüşünde oluşan karambolde Bartra ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Tecrübeli file bekçisi oyuna devam edemedi ve 85'inci dakikada yerini Okan Kocuk'a bıraktı.Maç sonrası kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20230205/super-ligin-23-haftasinda-galatasaray-sahasinda-trabzonsporu-2-1-maglup-etti-1066603361.html

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fernando muslera, galatasaray, trabzonspor, sakatlık, açıklama, süper lig, spor toto süper lig