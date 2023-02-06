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https://sputniknews.com.tr/20230206/epgis-bazi-istasyonlarda-yogun-talep-nedeniyle-yakit-bitmis-istasyonlara-ikmal-yapilmaktadir-1066648205.html
EPGİS: Bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş, istasyonlara ikmal yapılmaktadır
EPGİS: Bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş, istasyonlara ikmal yapılmaktadır
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yaşanan depremler nedeniyle 10 ile ve ilçe merkezlerindeki bazı istasyonlarda yoğun talepten dolayı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:40+0300
2023-02-06T17:45+0300
türkiye
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
petrol
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Açıklamada şunlar kaydedildi:"Kamuoyuna duyuru Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."
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enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), petrol
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), petrol

EPGİS: Bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş, istasyonlara ikmal yapılmaktadır

17:40 06.02.2023 (güncellendi: 17:45 06.02.2023)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yaşanan depremler nedeniyle 10 ile ve ilçe merkezlerindeki bazı istasyonlarda yoğun talepten dolayı yakıtın bittiğini ve gerekli takviyelerin yapıldığını bildirdi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kamuoyuna duyuru Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.
Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."
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