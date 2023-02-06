https://sputniknews.com.tr/20230206/epgis-bazi-istasyonlarda-yogun-talep-nedeniyle-yakit-bitmis-istasyonlara-ikmal-yapilmaktadir-1066648205.html

EPGİS: Bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş, istasyonlara ikmal yapılmaktadır

EPGİS: Bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş, istasyonlara ikmal yapılmaktadır

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, yaşanan depremler nedeniyle 10 ile ve ilçe merkezlerindeki bazı istasyonlarda yoğun talepten dolayı... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T17:40+0300

2023-02-06T17:40+0300

2023-02-06T17:45+0300

türkiye

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

petrol

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Açıklamada şunlar kaydedildi:"Kamuoyuna duyuru Ülkemizde 10 il ve ilçelerinde olan deprem nedeniyle, bazı istasyonlarda yoğun talep nedeniyle yakıt bitmiş bazı istasyonlarda yeraltı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yakıtı biten istasyonlara süratle ikmal yapılmaktadır.Hasarlı istasyonlar da ise süratle tamir çalışmaları devam etmektedir. En kısa sürede bölgede bu sorunlar çözülecektir. Ülkemizde akaryakıt sorunu yoktur. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yararlılara acil şifalar diliyoruz."

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), petrol