https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-ukrayna-ordusunun-kimyasal-silah-kullanmasi-can-kaybina-yol-acmadi-1066647950.html
Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı
Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk cephesinde kimyasal silah kullanmasının can kaybına yol... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:30+0300
2023-02-06T17:30+0300
2023-02-06T17:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
kimyasal saldırı
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Yan Gagin, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Kimyasal silah saldırısının ardından askerlerimiz mide bulantısı, kusma, baş dönmesi yaşadı. Bu ilk ve tek vuku değil. Daha önce de düşmanın, cephenin farklı bölümlerinde kimyasal silah kullandığına ilişkin bilgiler geliyordu. Can kaybı kaydedilmedi, daha ziyade zehirlenme geçici olarak sağlığa zarar verdi” ifadelerini kullandı.Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun hangi kimyasal silah kullandığını henüz bilmediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-kiev-ihalarla-kimyasal-saldirilar-duzenledi-1066629158.html
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rusya, ukrayna, donetsk, kimyasal saldırı
Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk cephesinde kimyasal silah kullanmasının can kaybına yol açmadığını, ama etkilenen askerlerin olduğunu belirtti.
Yan Gagin, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Kimyasal silah saldırısının ardından askerlerimiz mide bulantısı, kusma, baş dönmesi yaşadı. Bu ilk ve tek vuku değil. Daha önce de düşmanın, cephenin farklı bölümlerinde kimyasal silah kullandığına ilişkin bilgiler geliyordu. Can kaybı kaydedilmedi, daha ziyade zehirlenme geçici olarak sağlığa zarar verdi” ifadelerini kullandı.
Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun hangi kimyasal silah kullandığını henüz bilmediklerini söylemişti.