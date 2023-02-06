https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-ukrayna-ordusunun-kimyasal-silah-kullanmasi-can-kaybina-yol-acmadi-1066647950.html

Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı

Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk cephesinde kimyasal silah kullanmasının can kaybına yol... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T17:30+0300

2023-02-06T17:30+0300

2023-02-06T17:30+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

donetsk

kimyasal saldırı

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Yan Gagin, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Kimyasal silah saldırısının ardından askerlerimiz mide bulantısı, kusma, baş dönmesi yaşadı. Bu ilk ve tek vuku değil. Daha önce de düşmanın, cephenin farklı bölümlerinde kimyasal silah kullandığına ilişkin bilgiler geliyordu. Can kaybı kaydedilmedi, daha ziyade zehirlenme geçici olarak sağlığa zarar verdi” ifadelerini kullandı.Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun hangi kimyasal silah kullandığını henüz bilmediklerini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-kiev-ihalarla-kimyasal-saldirilar-duzenledi-1066629158.html

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