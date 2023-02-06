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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-ukrayna-ordusunun-kimyasal-silah-kullanmasi-can-kaybina-yol-acmadi-1066647950.html
Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı
Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk cephesinde kimyasal silah kullanmasının can kaybına yol... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:30+0300
2023-02-06T17:30+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
donetsk
kimyasal saldırı
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Yan Gagin, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Kimyasal silah saldırısının ardından askerlerimiz mide bulantısı, kusma, baş dönmesi yaşadı. Bu ilk ve tek vuku değil. Daha önce de düşmanın, cephenin farklı bölümlerinde kimyasal silah kullandığına ilişkin bilgiler geliyordu. Can kaybı kaydedilmedi, daha ziyade zehirlenme geçici olarak sağlığa zarar verdi” ifadelerini kullandı.Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun hangi kimyasal silah kullandığını henüz bilmediklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-kiev-ihalarla-kimyasal-saldirilar-duzenledi-1066629158.html
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rusya, ukrayna, donetsk, kimyasal saldırı
rusya, ukrayna, donetsk, kimyasal saldırı

Donetsk: Ukrayna ordusunun kimyasal silah kullanması can kaybına yol açmadı

17:30 06.02.2023
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk cephesinde kimyasal silah kullanmasının can kaybına yol açmadığını, ama etkilenen askerlerin olduğunu belirtti.
Yan Gagin, Sputnik'e yaptığı açıklamada “Kimyasal silah saldırısının ardından askerlerimiz mide bulantısı, kusma, baş dönmesi yaşadı. Bu ilk ve tek vuku değil. Daha önce de düşmanın, cephenin farklı bölümlerinde kimyasal silah kullandığına ilişkin bilgiler geliyordu. Can kaybı kaydedilmedi, daha ziyade zehirlenme geçici olarak sağlığa zarar verdi” ifadelerini kullandı.
Daha önce DHC lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun hangi kimyasal silah kullandığını henüz bilmediklerini söylemişti.
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
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