https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-kiev-ihalarla-kimyasal-saldirilar-duzenledi-1066629158.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını belirtti. Puşilin, Kiev güçlerinin söz... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T12:53+0300

2023-02-06T12:53+0300

2023-02-06T13:06+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

iha

kiev

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rus Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Birimlerimizin, komutanlarımızın aktardığı üzere sadece Artyomovsk’ta değil Ugledar’da da (Ukrayna ordusu tarafından) askerlerimizin rahatsızlanmasına sebep olan kimyasal bileşenler kullanıldığı saptandı” dedi. “(Kimyasal bileşenleri) insansız hava araçlarıyla askeri birimlerimizin konuşlu olduğu noktalara atıyorlar” diyen Puşilin, üç haftadır kendisine bu yönde bilgiler iletildiğini ekledi.

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2023

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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, kiev