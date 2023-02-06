https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-kiev-ihalarla-kimyasal-saldirilar-duzenledi-1066629158.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını belirtti. Puşilin, Kiev güçlerinin söz... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:53+0300
2023-02-06T12:53+0300
2023-02-06T13:06+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
iha
kiev
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rus Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Birimlerimizin, komutanlarımızın aktardığı üzere sadece Artyomovsk’ta değil Ugledar’da da (Ukrayna ordusu tarafından) askerlerimizin rahatsızlanmasına sebep olan kimyasal bileşenler kullanıldığı saptandı” dedi. “(Kimyasal bileşenleri) insansız hava araçlarıyla askeri birimlerimizin konuşlu olduğu noktalara atıyorlar” diyen Puşilin, üç haftadır kendisine bu yönde bilgiler iletildiğini ekledi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, kiev
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, kiev
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi
12:53 06.02.2023 (güncellendi: 13:06 06.02.2023) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını belirtti. Puşilin, Kiev güçlerinin söz konusu kimyasal saldırıları insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiğini kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rus Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Birimlerimizin, komutanlarımızın aktardığı üzere sadece Artyomovsk’ta değil Ugledar’da da (Ukrayna ordusu tarafından) askerlerimizin rahatsızlanmasına sebep olan kimyasal bileşenler kullanıldığı saptandı” dedi.
“(Kimyasal bileşenleri) insansız hava araçlarıyla askeri birimlerimizin konuşlu olduğu noktalara atıyorlar” diyen Puşilin, üç haftadır kendisine bu yönde bilgiler iletildiğini ekledi.