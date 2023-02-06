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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230206/donetsk-halk-cumhuriyeti-lideri-kiev-ihalarla-kimyasal-saldirilar-duzenledi-1066629158.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını belirtti. Puşilin, Kiev güçlerinin söz... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:53+0300
2023-02-06T13:06+0300
ukrayna krizi
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kiev
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rus Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Birimlerimizin, komutanlarımızın aktardığı üzere sadece Artyomovsk’ta değil Ugledar’da da (Ukrayna ordusu tarafından) askerlerimizin rahatsızlanmasına sebep olan kimyasal bileşenler kullanıldığı saptandı” dedi. “(Kimyasal bileşenleri) insansız hava araçlarıyla askeri birimlerimizin konuşlu olduğu noktalara atıyorlar” diyen Puşilin, üç haftadır kendisine bu yönde bilgiler iletildiğini ekledi.
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donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, kiev
donetsk halk cumhuriyeti (dnr), iha, kiev

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri: Kiev, İHA’larla kimyasal saldırılar düzenledi

12:53 06.02.2023 (güncellendi: 13:06 06.02.2023)
© Sputnik / Константин Михальчевский / Multimedya arşivine gidinRusya- Ukrayna- Rus askeri
Rusya- Ukrayna- Rus askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Константин Михальчевский
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Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin, Ukrayna ordusunun Artyomovsk ve Ugledar’da kimyasal silah kullandığını belirtti. Puşilin, Kiev güçlerinin söz konusu kimyasal saldırıları insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirdiğini kaydetti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Puşilin, Rus Rossiya-24 televizyonuna açıklamalarında, “Birimlerimizin, komutanlarımızın aktardığı üzere sadece Artyomovsk’ta değil Ugledar’da da (Ukrayna ordusu tarafından) askerlerimizin rahatsızlanmasına sebep olan kimyasal bileşenler kullanıldığı saptandı” dedi.
“(Kimyasal bileşenleri) insansız hava araçlarıyla askeri birimlerimizin konuşlu olduğu noktalara atıyorlar” diyen Puşilin, üç haftadır kendisine bu yönde bilgiler iletildiğini ekledi.
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