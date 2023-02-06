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Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 2 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T11:26+0300
2023-02-06T11:46+0300
türkiye
deprem
milli eğitim bakanlığı
yükseköğretim kurulu (yök)
eğitim
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YÖK'ten de yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.
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deprem, milli eğitim bakanlığı, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim
deprem, milli eğitim bakanlığı, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi

11:26 06.02.2023 (güncellendi: 11:46 06.02.2023)
© AAKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da hissedildi. Deprem nedeniyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman yıkıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Adana'da da hissedildi. Deprem nedeniyle Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir apartman yıkıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 2 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında bulundu.
YÖK'ten de yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.
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