https://sputniknews.com.tr/20230206/diyarbakir-gaziantep-sanliurfa-adana-osmaniye-ve-kiliste-egitime-1-hafta-ara-verildi-1066622535.html
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 2 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T11:26+0300
2023-02-06T11:26+0300
2023-02-06T11:46+0300
türkiye
deprem
milli eğitim bakanlığı
yükseköğretim kurulu (yök)
eğitim
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YÖK'ten de yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.
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deprem, milli eğitim bakanlığı, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim
deprem, milli eğitim bakanlığı, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim
Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi
11:26 06.02.2023 (güncellendi: 11:46 06.02.2023) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 2 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında bulundu.
YÖK'ten de yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.