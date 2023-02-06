https://sputniknews.com.tr/20230206/diyarbakir-gaziantep-sanliurfa-adana-osmaniye-ve-kiliste-egitime-1-hafta-ara-verildi-1066622535.html

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te eğitime 2 hafta ara verildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 2 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz" açıklamasında... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T11:26+0300

2023-02-06T11:26+0300

2023-02-06T11:46+0300

türkiye

deprem

milli eğitim bakanlığı

yükseköğretim kurulu (yök)

eğitim

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YÖK'ten de yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

türkiye

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

deprem, milli eğitim bakanlığı, yükseköğretim kurulu (yök), eğitim