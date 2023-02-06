https://sputniknews.com.tr/20230206/depremzedeleri-telefonla-arayip-dalga-gecen-selman-altunbas-gozaltina-alindi-1066661315.html

Depremzedeleri telefonla arayıp dalga geçen Selman Altunbaş gözaltına alındı

Depremzedeleri telefonla arayıp dalga geçen Selman Altunbaş gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler birçok kente yıkım getirdi. Enkaz altındaki depremzedeleri arayıp dalga geçen ve ses kaydını yayınlayan... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T22:21+0300

2023-02-06T22:21+0300

2023-02-06T22:21+0300

deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

dalga

enkaz

arama

gözaltı

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki deprem ve akabinde 7.6 büyüklüğündeki deprem birçok kentte büyük yıkıma neden oldu. 10 ilde etkisini gösteren depremler sonucunda 1762 kişi hayatını kaybederken 12 bin 68 kişi ise yaralandı. 5 bin 606 binanın ise yıkıldığı öğrenildi. Enkaz altında kalan binlerce kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, bir Discord grubundaki bazı kişilerin, enkaz altında kalanları arayarak, 'seni kurtarmaya geliyoruz' diyerek dalga geçtiği ve kendi aralarında eğlendiği görüntüler ortaya çıktı.Kendilerini AFAD kurtarma ekibinden biri olarak tanıtan ve yardım bekleyenlerin bağırmalarını isteyen şahısların o sırada gülmeleri de dikkat çekti.Sosyal medyada depremzedeyle dalga geçtiği ses kaydı yayılan kişinin sosyal medya fenomeni Selman Altunbaş olduğu belirtiliyor.Altunbaş'ın polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındığı belirtiliyor. Şahsın 17 yaşında ve Tekirdağ Çorlu doğumlu olduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230206/jeolog-celal-sengor-2-buyuk-depremin-nasil-meydana-geldigini-gostererek-anlatti-1066658423.html

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deprem, kahramanmaraş, dalga, enkaz, arama, gözaltı