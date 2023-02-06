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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230206/depremzedelere-acik-otellerin-listesi-paylasildi-1066660859.html
Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı
Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi hasar gören, yıkılan ve dışarıda kalan depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
otel
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Çevrimiçi konaklama rezervasyon platformu Otelzcom, depremzedelere destekte bulunan otel ve konaklama tesislerinin listesini paylaştı.Platformdan yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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deprem, depremzede, otel
deprem, depremzede, otel

Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı

22:07 06.02.2023 (güncellendi: 22:09 06.02.2023)
© Sputnik / Sertac KayarKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi hasar gören, yıkılan ve dışarıda kalan depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesislerinin listesi paylaşıldı.
Çevrimiçi konaklama rezervasyon platformu Otelzcom, depremzedelere destekte bulunan otel ve konaklama tesislerinin listesini paylaştı.
Platformdan yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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