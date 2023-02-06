https://sputniknews.com.tr/20230206/depremzedelere-acik-otellerin-listesi-paylasildi-1066660859.html
Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı
Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi hasar gören, yıkılan ve dışarıda kalan depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T22:07+0300
2023-02-06T22:07+0300
2023-02-06T22:09+0300
deprem
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
depremzede
otel
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Çevrimiçi konaklama rezervasyon platformu Otelzcom, depremzedelere destekte bulunan otel ve konaklama tesislerinin listesini paylaştı.Platformdan yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
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deprem, depremzede, otel
Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı
22:07 06.02.2023 (güncellendi: 22:09 06.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi hasar gören, yıkılan ve dışarıda kalan depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesislerinin listesi paylaşıldı.
Çevrimiçi konaklama rezervasyon platformu Otelzcom, depremzedelere destekte bulunan otel ve konaklama tesislerinin listesini paylaştı.
Platformdan yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.