https://sputniknews.com.tr/20230206/depremzedelere-acik-otellerin-listesi-paylasildi-1066660859.html

Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı

Depremzedelere ücretsiz konaklama imkanı sunan otellerin listesi paylaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evi hasar gören, yıkılan ve dışarıda kalan depremzedelere ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T22:07+0300

2023-02-06T22:07+0300

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deprem

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

depremzede

otel

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Çevrimiçi konaklama rezervasyon platformu Otelzcom, depremzedelere destekte bulunan otel ve konaklama tesislerinin listesini paylaştı.Platformdan yapılan açıklamada, "Yaşanan deprem felaketi sebebi ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz konaklama desteği sağlayan otel ve konaklama tesisleri aşağıda listelenmektedir. İletişim bilgileri üzerinden bu tesisler ile temasa geçebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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2023

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deprem, depremzede, otel