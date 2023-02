https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktay-1541-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-9733-de-yaralimiz-var-1066654627.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yüz yılda bir görülecek büyüklükte bir afet yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan depreme ilişkin, "Toplam itibari ile baktığımızda...

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından AFAD Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklamalarda bulundu. Oktay, “Gece itibariyla bugün Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam ederken ne yazık ki ikinci bağımsız depremi yaşadık. Zaten onu da ilan edip kamuoyu ile paylaştık. İkinci olarak bağımsız 7.6 büyüklüğünde Elbistan-Ekinözü merkezli deprem yaşadık. İki deprem ile alakalı 145 artçı deprem yaşadık, bunların 3’ü 6 büyüklüğünden fazla, 5 ve 6 arasında 15 depremimiz var. Yine çalışmalarımız sık aralıklar ile sizlerle paylaşıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere anbean çalışmaları takip etti. Cumhurbaşkanımız belirli bir süre burada koordinasyon merkezinde çalışmalarını yürüttüler sonrasında külliyede fiilen afet yönetiminin başında. Bakanlarımız 10 ilde hem il hem de ilçe merkezinde faaliyetlerini yürütüyorlar. Yine hayatını kaybedenleri, yaralıları ve yıkılan bina sayılarını güncelleyecek olursak. Kahramanmaraş’ta 234 kaybımız var, bin 700 yaralımız var 310 yıkılan binamız var. Hatay’da 520 can kaybımız var, 700 yaralı ve bin 278 yıkılan bina, Osmaniye’de 205 hayatını kaybeden vatandaşımız, bin 3 yaralı ve 101 yıkılan bina, Adıyaman’da 20 kaybımız, 200 yaralımız, 600 yıkılan binamız var, Şanlıurfa’da 30 kaybımız bin 71 yaralı, 201 yıkılan bina, Gaziantep’te 309 kaybımız, bin 597 yaralı ve 581 yıkılan bina, Kilis’te 13 kaybımız, 244 yaralı ve 50 yıkılan bina, Adana’da 58 kaybımız, 720 yaralı ve 54 yıkılan bina, Malatya’da 106 kayıp, bin 941 ve 300 yıkılan binamız, Elazığ’da da 6 yıkılan binanın olduğunu öğrendik. Toplam itibari ile baktığımızda bin 541 hayatını kaybeden vatandaşımız var, 9 bin 733 yaralı ve 3 bin 471 yıkılan bina mevcut. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz gerek merkezde gerekse her ilde tüm çabayı bakanlıklarımız, ilgili birimlerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, köylerimize kadar ve aynı şekilde STK’lar, yerel yönetimlerimiz bütün güçleri ile sahada gayret göstermekteler” ifadelerini kullandı.'Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen arama-kurtarma ekiplerinin çoğu Hatay’a geçmiş durumda'Afet bölgelerinde AFAD başta olmak üzere 9 bin 698 arama-kurtarma personelinin bulunduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadelere yer verdi:'Yeni kazalara, yeni afetlere sebebiyet vermemek için olabildiğince hassas davranıyoruz'Deprem sebebi ile afet bölgelerine kara yolu ile ulaşımda aksaklıkların yaşandığını aktaran Oktay, “Bizim için acil olan, barınma, beslenme ve enerji kaynağının bölgeye ulaşım şartları. Bizde bir taraftan arama-kurtarma ve her türlü afetle mücadele ile ilgili çalışmalarımızı yürütürken yeni kazalara, yeni afetlere sebebiyet vermemek için olabildiğince hassas davranıyoruz. Hava şartlarından dolayı hava araçlarının kullanılması hususunu kastediyorum. Yine karada da belirli bölgelerde, Osmaniye Nurdağı, Narlı, Malatya Yazlıhan, Adıyaman Çelikhan, Sürgü’de kapalı yollarımız var. Dolayısıyla malzemelerin yerlerine ulaştırılası ile alakalı işimizi zorlaştırıyor fakat servis güzergahları kullanmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.An itibari ile 6 ilde sadece 11 trafo merkezinde elektrik verilemediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, diğer illerin tamamına kontrollü olarak elektrik verildiğini söyledi. Yıkılan binalar ve sokakta sıkıntı olan yerler varsa burada yine valiliklerle ve ilgili birimlerle kontrollü olarak elektrik sağlandığını belirtti.'Tüm kapasiteyi barınma alanı olarak kullanacağız'Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in eğitim öğretime verilen 1 haftalık ara verildiği açıklamasını hatırlatan Oktay, “Okullar 13 Şubat’a kadar tatil edildi. Dolayısıyla bu okullarımızla alakalı gerek yurtlarda, pansiyonlarda, öğretmenevlerinde, kapalı spor salonlarının tamamı barınma amaçlı değerlendirilecek. Yine 12 ili kapsayan üniversitelerimizde YÖK eğitime ara vermiş durumda. Bununla birlikte, üniversitelerin gerek yurt kapasiteleri gerekse kapalı spor salonları gerekse uygun olan binaları barınma için değerlendirilecek. Afet bölgesi dışındaki illerdeki üniversiteler, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Mardin, Bingöl ve Antalya’daki tüm kapasiteyi barınma alanı olarak kullanacağız” diye konuştu.'Bazı yapısal olmayan, yüzeyde çatlakların olduğunu gördük'Afet bölgesindeki barajların kontrollerinin ilgili kurumlarla yürütüldüğünü aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Bölgedeki tüm barajlar, DSİ tarafından denetlendi. Bazı yapısal olmayan, yüzeyde çatlakların olduğunu gördük. Bu çalışma ciddi şekilde devam ediyor. Herhangi bir sorun olması halinde orada da hazırız” dedi.Ayrıca, afet bölgelerinde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretsiz şekilde alabileceklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bölgedeki fırınlar ile gerekli koordinasyonun sağlandığını söyledi.

