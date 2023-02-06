https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-celebi-babacan-ve-karamollaoglu-ile-telefonda-gorustu-1066663838.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi, Babacan ve Karamollaoğlu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi, Babacan ve Karamollaoğlu ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T23:50+0300
2023-02-06T23:50+0300
2023-02-06T23:50+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
deva partisi
demokrasi ve atılım partisi (deva)
saadet
saadet partisi
ali babacan
temel karamollaoğlu
ibrahim çelebi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunuldu.
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recep tayyip erdoğan, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), saadet, saadet partisi, ali babacan, temel karamollaoğlu, ibrahim çelebi
recep tayyip erdoğan, deva partisi, demokrasi ve atılım partisi (deva), saadet, saadet partisi, ali babacan, temel karamollaoğlu, ibrahim çelebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelebi, Babacan ve Karamollaoğlu ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulunuldu.