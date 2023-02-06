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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T17:46+0300
2023-02-06T17:55+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

17:46 06.02.2023 (güncellendi: 17:55 06.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.
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