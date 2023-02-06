https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-bahceli-ile-gorustu-1066649136.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T17:46+0300

2023-02-06T17:46+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli