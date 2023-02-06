https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan-aksener-ile-gorustu-1066651821.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T18:01+0300
2023-02-06T18:01+0300
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recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüştü
18:01 06.02.2023 (güncellendi: 18:02 06.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener telefonda görüşerek, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.