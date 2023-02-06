https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan--adana-osmaniye-ve-kilis-belediye-baskanlarindan-depremle-ilgili-bilgi-aldi-1066628323.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarından depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarından depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:34+0300
2023-02-06T12:34+0300
2023-02-06T12:59+0300
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recep tayyip erdoğan, adana, osmaniye, kilis
recep tayyip erdoğan, adana, osmaniye, kilis
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarından depremle ilgili bilgi aldı
12:34 06.02.2023 (güncellendi: 12:59 06.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.