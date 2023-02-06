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https://sputniknews.com.tr/20230206/cumhurbaskani-erdogan--adana-osmaniye-ve-kilis-belediye-baskanlarindan-depremle-ilgili-bilgi-aldi-1066628323.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarından depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarından depremle ilgili bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, adana, osmaniye, kilis
recep tayyip erdoğan, adana, osmaniye, kilis

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanlarından depremle ilgili bilgi aldı

12:34 06.02.2023 (güncellendi: 12:59 06.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile Kilis Valisi Recep Soytürk'ü arayarak bilgi aldı.
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