https://sputniknews.com.tr/20230206/chp-hatay-milletvekili-serkan-topal-hayatimda-bu-kadar-aciz-kaldigimi-hatirlamiyorum-1066782682.html

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: ‘Hayatımda bu kadar aciz kaldığımı hatırlamıyorum’

CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: ‘Hayatımda bu kadar aciz kaldığımı hatırlamıyorum’

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında gündem Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki deprem... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T21:24+0300

2023-02-06T21:24+0300

2023-02-09T11:40+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

kahramanmaraş

deprem

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CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: ‘Hayatımda bu kadar aciz kaldığımı hatırlamıyorum’ CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal: ‘Hayatımda bu kadar aciz kaldığımı hatırlamıyorum’

Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konukları, depremden en fazla etkilenen Hatay’ın Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Toplumsal Özgürlük Partisi Hatay Sözcüsü Hasan Özgün, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ve Kahramanmaraş Onikişubat CHP İlçe Başkanı Ünal Ateş oldu.‘Bölgede doğal gaz, elektrik, su ve tuvalet yok’Yayına deprem bölgesinden çok sayıda isim bağlanarak son durumu aktardı. Hatay’daki son durumu Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Hatay Sözcüsü Hasan Özgün aktardı.Hasan Özgün, bölgede doğal gaz, elektrik, su ve tuvalet olmadığını söyledi ve ‘Şehirde içme suyu sıkıntısı var. Depremden sonra yağmur yağıyor ve hava çok soğuk. Vatandaşların toplanabileceği ve barınabileceği herhangi bir yer yok. Yurttaşlar enkazın altında kalanları çıkarmaya çalışıyor’ ifadelerini kullandı.‘Şu ana kadar hiçbir destek alamadık’Hatay’ın Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de bölgedeki son durumu aktardı. Güven, bölgeye destek gelmediğini ifade ederek şunları söyledi:‘Arsuz hepimizin sevdiği, en şirin ilçelerden biri. Maalesef bu büyük felaket büyük çaplı bir zarara sebep oldu. Arsuz’da yerleşim dağınık. Maalesef çok sayıda binamız enkaz hâlinde. Depremin olduğu saatten beri tüm ilçeyi dolaşıyoruz. Dayanışmayla hem halkım hem de belediyenin kaymakamlıkla koordineli biçimde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şurası bir gerçek ki biz yeterli değiliz. Şu ana kadar hiçbir destek alamadık.’‘Hayatımda bu kadar aciz kaldığımı hatırlamıyorum’CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal ise son durumu şöyle anlattı:‘Maalesef Antakya’da çok ciddi sıkıntılar var. Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Defne, Samandağ yerle bir oldu. Çok çok zor durumda halkımız. Sabahtan beri birçok yerde sesimizi dile getirmeye çalıştık. Hâlâ Defne’ye, Samandağ’a bir tek kişi giremedi. Binlerce vatandaşımız enkaz altında, yüz binlerce insan dışarıda. Daha tek bir çadır kurulamadı. Kahroluyoruz, elimizden bir şey gelmiyor. Hayatımda bu kadar aciz kaldığımı hatırlamıyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir deprem okumadım. Antakya ve Defne merkezde bir tane hasar görmemiş bina yok. Hatay ölüyor. Türkiye’de birçok depreme gittim ama böyle bir şey görmedim. Çok üzgünüz. Kurumların binaları çöktü. AFAD sistem olarak çöktü, işlemez hâle geldi. Değil bir tane, 30 tane Hatay Büyükşehir Belediyesi 10 günde enkazı kaldıramaz. 600 Konutlar’ın bir tanesi ayakta değil. Birkaç katlı evler hariç binalar şu anda kullanılamaz durumda.’‘Antep halkı perişan, yemek yok, hava buz gibi’CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da Gaziantep’teki durumu anlattı. Yılmazkaya şunları söyledi:‘Durum sabahtan sonra çok daha kötü oldu. Göçük altında çok sayıda insan var. Kaldırma işleri elle kolla yapılıyor, iş makinaları yok. Enkaz altından feryatlar duyuyorlar. Şehir içinde normalde 28 bina çökmüştü onlarla uğraşılırken ikinci deprem olunca 4 bina daha göçtü. Tabii o binalar boştu. Gaziantep’in merkezindeki çalışmalar devam ediyor fakat Antep halkı şu an perişan. Toplanma alanımızın olmadığını bugün öğrendik. Yemek yok, hava buz gibi.’CHP Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan gelişmeleri aktardı. Ateş, ‘Eski Maraş diye tabir ettiğimiz Dulkadiroğlu’na bağlı Hayrullah, Gazibey, Bahçelievler mahalleleri ve Trabzon Bulvarı’nda çok büyük hasar var. Türkoğlu ilçemiz yerle yeksan olmuş. Beyoğlu kasabamız, Şekerova beldemiz var yerle yeksan… Nurdağı’nı gördüm Gaziantep’te akıl almaz bir hasar var. Narlı, Pazarcık yıkılmış durumda. Kelimelerle ifade edebileceğim gibi değil. İçinde 9-10 katlı binaların da olduğu eski bina stokunun yüzde 30’u yerle bir oldu. Yedi sekiz bloktan oluşan siteler var. Uzun süredir Maraş için beklediğimiz büyük deprem tahminlerimizden çok daha büyük yıkım yarattı.’ ifadelerini kullandı.

kahramanmaraş

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2023

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