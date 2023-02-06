https://sputniknews.com.tr/20230206/busha-ayakkabi-firlatan-gazeteci-bu-powellin-yalanina-ve-test-tupune-irakin-yaniti-oldu-1066610041.html

Bush’a ayakkabı fırlatan gazeteci: Bu, Powell’ın yalanına ve test tüpüne Irak’ın yanıtı oldu

Bush’a ayakkabı fırlatan gazeteci: Bu, Powell’ın yalanına ve test tüpüne Irak’ın yanıtı oldu

2003’te işgal altındaki Bağdat'ı ziyaret eden ABD Başkanı George W. Bush'a ayakkabı fırlatan Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi, Irak direnişinin sembolü haline... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T01:13+0300

2023-02-06T01:13+0300

2023-02-06T01:37+0300

dünya

irak

gazeteci

george h. w. bush

abd

işgal

açıklama

ayakkabı

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Iraklı gazeteci Muntazar el-Zeydi, Irak için dönüm noktasının başlamasından 20 yıl sonra Sputnik’e verdiği demeçte bu jestle ABD Başkanı’na neler iletmek istediğini anlattı.O zamanki anılarını paylaşan el-Zeydi, “O zamanlar Bush'a, Amerikalıların ülkemizde bir tür biyolojik silahın bulunduğu ile ilgili yalanlarına, alaycı işgale ve kendisinin hiç kimsenin beklemediği Bağdat ziyaretine yanıt olabilecek aşağılayıcı bir cevap vermek istemiştim. Bu ziyaret sırasında her yerde onun yakınındaydım ve ancak son basın toplantısında, önce birinci, sonra da ikinci ayakkabımı yüzüne fırlatmaya karar verdim. Bush'un bu anısının bir ömür boyu sürdüğü ortada” diye konuştu.Rakibin yüzüne ayakkabı fırlatmak Arap kültüründe en küçük düşürücü eylemlerden biri olduğu için el-Zeydi, hem kendisinin hem de milyonlarca Iraklının Amerikan başkanına karşı tavrını bu şekilde göstermeye karar vermişti.5 Şubat 2003 tarihini de Irak tarihinde kara bir gün olarak nitelendirerek anımsayan el-Zeydi, şöyle konuştu:Iraklı gazeteci, ABD dış politikasının ana silahının yalan olduğuna, Washington’un planlarının uygulanmasını sağlamak ve kendi çıkarlarını tatmin etmek için her türlü suç yoluna başvurmaya hazır olduğuna dikkat çekti.ABD’nin müdahalesinin sonuçlarını anlatan el-Zeydi, “Irak, Powell'ın yalanı için tarif edilemeyecek kadar yüksek bir bedel ödedi: çoğu çocuk olmak üzere yüz binlerce ölü, mahvolmuş bir ekonomi, altyapı ve sosyal güvence eksikliği, bağımsız bir ordunun ve hükümetin olmayışı. Bu yalan bize 13 yıllık işgale, Amerikalıların cezaevlerimizde yaptıkları zulme mal oldu” ifadelerini kullandı.Powell'ın test tüpü hakkındaki gerçeğin ve ABD’nin Irak'ı işgalinin bahanelerinin ifşa edilmesinin ardından Washington'un Iraklılardan özür bile dilemediğini dile getiren el-Zeydi, “Onlar ne yaptı? Özür mü diledi? Hayır, tüm dünyayı yanılttıklarını dahi kabul etmedi. Gerçekte hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar” diye konuştu.Iraklı gazeteci, aynı zamanda Batı medyasının sadece ‘muzaffer’ ABD ordusuna odaklandığını, Iraklıların kahramanca direnişinin hiç kimsenin ilgisini çekmediğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230205/irakli-eski-istihbaratci-powellin-bm-guvenlik-konseyindeki-konusmasi-irak-halkinin-kara-gunuydu-1066600512.html

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irak, gazeteci, george h. w. bush, abd, işgal, açıklama, ayakkabı