https://sputniknews.com.tr/20230206/biden-ekibime-turkiyeye-gerekli-her-turlu-yardimi-yapmalari-talimatini-verdim-1066639261.html

Biden: Ekibime Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim

Biden: Ekibime Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim

ABD Başkanı Biden, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaparak "Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T16:25+0300

2023-02-06T16:25+0300

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dünya

abd

joe biden

türkiye

deprem

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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.Twitter hesabından paylaşım yapan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam etmeleri ve gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

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2023

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abd, joe biden, türkiye, deprem