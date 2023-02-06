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https://sputniknews.com.tr/20230206/biden-ekibime-turkiyeye-gerekli-her-turlu-yardimi-yapmalari-talimatini-verdim-1066639261.html
Biden: Ekibime Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim
Biden: Ekibime Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim
ABD Başkanı Biden, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaparak "Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T16:25+0300
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dünya
abd
joe biden
türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.Twitter hesabından paylaşım yapan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam etmeleri ve gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim" ifadelerini kullandı.
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abd, joe biden, türkiye, deprem
abd, joe biden, türkiye, deprem

Biden: Ekibime Türkiye'ye gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim

16:25 06.02.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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ABD Başkanı Biden, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaparak "Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam etmeleri ve gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerin ardından başsağlığı mesajı paylaştı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam etmeleri ve gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim" ifadelerini kullandı.
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