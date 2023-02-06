https://sputniknews.com.tr/20230206/basin-ilan-kurumu-deprem-bolgesindeki-sureli-yayinlara-yonelik-tedbirler-aldi-1066634586.html

Basın İlan Kurumu deprem bölgesindeki süreli yayınlara yönelik tedbirler aldı

Basın İlan Kurumu deprem bölgesindeki süreli yayınlara yönelik tedbirler aldı

Basın İlan Kurumu, deprem bölgesindeki süreli yayınların ilan ve reklam yayımından doğan alacaklarının erken ödeme planına dahil edildiğini, bölgedeki basın... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T14:38+0300

2023-02-06T14:38+0300

2023-02-06T14:39+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

gaziantep

basın ilan kurumu

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BİK'ten yapılan açıklamada, Yönetim Kurulunca, meydana gelen deprem nedeniyle bölgede bulunan süreli yayınlara yönelik tedbirler alındığı kaydedildi.Açıklamada, bu kapsamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Malatya, Osmaniye ve Kilis'te süreli yayınların ilan ve reklam yayımından doğan alacaklarının erken ödeme planına dahil edildiği belirtildi.Bu illerde bulunan süreli yayınlara yönelik kesinleşen mahsup ve müeyyide kararlarının uygulamasına 3 ay süreyle ara verileceği aktarılan açıklamada, bölgedeki basın mensuplarına verilen kredilerin geri ödemelerinin 3 ay süreyle öteleneceğini bildirildi.Açıklamada, depremden etkilenen Adana Şube Müdürlüğünün görevinin Bursa, Gaziantep Şube Müdürlüğünün görevinin Konya, Hatay Şube Müdürlüğünün görevinin İzmir, Kahramanmaraş Şube Müdürlüğünün görevinin Samsun, Malatya Şube Müdürlüğünün görevinin Ankara, Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevinin de Antalya Şube Müdürlüğü tarafından süresiz olarak yürütülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.Depremin bölgedeki etkisi netleşince veya yaşanabilecek muhtemel gelişmeler karşısında, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü'ne doğrudan inisiyatif ve tedbir alması yönünde yetki verildiği aktarılan açıklamada, kurumun, bundan önce yaşanan tüm felaketlerde olduğu gibi basının ve sektör çalışanlarının yanında olmaya, her türlü imkan ve kolaylığı sağlamaya devam edileceği vurgulandı.

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deprem, kahramanmaraş, gaziantep, basın ilan kurumu