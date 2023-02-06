https://sputniknews.com.tr/20230206/barzani-yonetimi-deprem-nedeniyle-turkiyeye-petrol-akisini-durdurdu-1066652581.html
Barzani yönetimi deprem nedeniyle Türkiye’ye petrol akışını durdurdu
Barzani yönetimi deprem nedeniyle Türkiye’ye petrol akışını durdurdu
Erbil, depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla Türkiye’ye petrol akışını durdurduğunu açıkladı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T18:34+0300
2023-02-06T18:34+0300
2023-02-06T18:34+0300
dünya
neçirvan barzani
mesud barzani
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
irak kürdistan bölgesel yönetimi
petrol
ihracat
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deprem
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Maraş’ta meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulundu:“Türkiye ve Suriye'de bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."Başkan Neçrivan Barzani, “Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.IKBY Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise Türkiye’ye deprem nedeniyle petrol akışının durdurulduğunu açıkladı.Tribaja Deniz Taşımacılığı Ajansı, Suriye ve Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Ceyhan petrol limanındaki çalışmaların askıya alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Türkiye ve Suriye’deki depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla Türkiye boru hattından petrol ihracatı bu sabah askıya alınmıştır” denildi.Askıya alınan Türkiye'ye petrol ihracatının denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başlaması planlanıyor.
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
irak kürdistan bölgesel yönetimi
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neçirvan barzani, mesud barzani, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak kürdistan bölgesel yönetimi, petrol, ihracat, türkiye, deprem
neçirvan barzani, mesud barzani, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), irak kürdistan bölgesel yönetimi, petrol, ihracat, türkiye, deprem
Barzani yönetimi deprem nedeniyle Türkiye’ye petrol akışını durdurdu
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Erbil, depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla Türkiye’ye petrol akışını durdurduğunu açıkladı.
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Maraş’ta meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulundu:
“Türkiye ve Suriye'de bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."
Başkan Neçrivan Barzani, “Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.
IKBY Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise Türkiye’ye deprem nedeniyle petrol akışının durdurulduğunu açıkladı.
Tribaja Deniz Taşımacılığı Ajansı, Suriye ve Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Ceyhan petrol limanındaki çalışmaların askıya alındığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında "Türkiye ve Suriye’deki depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla Türkiye boru hattından petrol ihracatı bu sabah askıya alınmıştır” denildi.
Askıya alınan Türkiye'ye petrol ihracatının denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başlaması planlanıyor.