https://sputniknews.com.tr/20230206/barzani-yonetimi-deprem-nedeniyle-turkiyeye-petrol-akisini-durdurdu-1066652581.html

Barzani yönetimi deprem nedeniyle Türkiye’ye petrol akışını durdurdu

Barzani yönetimi deprem nedeniyle Türkiye’ye petrol akışını durdurdu

Erbil, depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla Türkiye’ye petrol akışını durdurduğunu açıkladı. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T18:34+0300

2023-02-06T18:34+0300

2023-02-06T18:34+0300

dünya

neçirvan barzani

mesud barzani

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

irak kürdistan bölgesel yönetimi

petrol

ihracat

türkiye

deprem

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Maraş’ta meydana gelen depreme ilişkin paylaşımda bulundu:“Türkiye ve Suriye'de bu sabah meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum."Başkan Neçrivan Barzani, “Düşüncelerim ve dualarım, sabahın erken saatlerinde bölgemizi vuran depremden etkilenenlerle birlikte. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.IKBY Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ise Türkiye’ye deprem nedeniyle petrol akışının durdurulduğunu açıkladı.Tribaja Deniz Taşımacılığı Ajansı, Suriye ve Türkiye'de meydana gelen depremin ardından Ceyhan petrol limanındaki çalışmaların askıya alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında "Türkiye ve Suriye’deki depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla Türkiye boru hattından petrol ihracatı bu sabah askıya alınmıştır” denildi.Askıya alınan Türkiye'ye petrol ihracatının denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden başlaması planlanıyor.

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

irak kürdistan bölgesel yönetimi

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