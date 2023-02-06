https://sputniknews.com.tr/20230206/bakan-koca-1651-vatandasimiz-hayatini-kaybetti-1066655879.html

Bakan Koca: Şu ana kadar 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 119 yaralımız mevcut

Bakan Koca: Şu ana kadar 1651 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 bin 119 yaralımız mevcut

Depreme ilişkin son bilgileri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kaybının 1651'e yükseldiğini ve yaralı sayısının ise 11 bin 119 olduğunu bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T20:22+0300

2023-02-06T20:22+0300

2023-02-06T21:08+0300

son dakika

türkiye

can kaybı

deprem

fahrettin koca

hulusi akar

fatih dönmez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/06/1066658202_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_b80e78149d114cb3d5060a8f84fce834.jpg

Milli Savunma Bakanı Akar, Sağlık Bakanı Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin tarihinin en büyük felaketlerinden biri ile karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Sabaha karşı Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından çevre bölgelerde de 3 tane 6 ve üzeri olmak üzere toplam 147 artçı deprem meydana geldi. Deprem tüm bölgede hissedilmiş olmak ile beraber Hatay başta olmak üzere 10 ilde ciddi hasar söz konusu. Şu ana kadar tespit edilen bin 651 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 bin 119 yaralımız mevcut. Üzüntümüz çok büyük. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Deprem bölgelerindeki hastanelerde de hasar oluştuğunu belirten Bakan Koca, şunları söyledi:Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "17 uçakla hava yardım koridoru oluşturduk. Bu koridor için ihtiyaç halinde kullanılmak üzere Akıncı TİHA’lar da görevlendirildi" dedi.Bakan Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

son dakika, can kaybı, deprem, fahrettin koca, hulusi akar, fatih dönmez