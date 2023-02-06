https://sputniknews.com.tr/20230206/bakan-kasapoglu-tum-ulusal-spor-organizasyonlari-ikinci-bir-aciklamaya-kadar-durduruldu-1066625298.html

Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu

Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

türkiye

deprem

gençlik ve spor bakanlığı

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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türkiye, deprem, gençlik ve spor bakanlığı