https://sputniknews.com.tr/20230206/bakan-kasapoglu-tum-ulusal-spor-organizasyonlari-ikinci-bir-aciklamaya-kadar-durduruldu-1066625298.html
Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu
Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T12:01+0300
2023-02-06T12:01+0300
2023-02-06T12:02+0300
türkiye
türkiye
deprem
gençlik ve spor bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0a/1064405519_0:57:1049:647_1920x0_80_0_0_c51beae4c67e6195dffc8a74ef1cafab.jpg
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/0a/1064405519_55:0:994:704_1920x0_80_0_0_3265b5d09a27eaa6fd961341125046fa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, deprem, gençlik ve spor bakanlığı
türkiye, deprem, gençlik ve spor bakanlığı
Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu
12:01 06.02.2023 (güncellendi: 12:02 06.02.2023) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.