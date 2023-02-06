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https://sputniknews.com.tr/20230206/bakan-kasapoglu-tum-ulusal-spor-organizasyonlari-ikinci-bir-aciklamaya-kadar-durduruldu-1066625298.html
Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu
Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi. 06.02.2023, Sputnik Türkiye
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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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türkiye, deprem, gençlik ve spor bakanlığı

Bakan Kasapoğlu: Tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durduruldu

12:01 06.02.2023 (güncellendi: 12:02 06.02.2023)
© İHA / SERCAN KURBANGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
© İHA / SERCAN KURBAN
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğunu bildirdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
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