Bakan Çavuşoğlu'na dünyadan 60'dan fazla taziye telefonu ve mesajı geldi
21:53 06.02.2023 (güncellendi: 22:23 06.02.2023)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
© AA
Türkiye'de meydana gelen depremler nedeniyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na 60'dan fazla bakandan taziye mesajları gönderildi.
Meydana gelen depremler dolayısıyla gün içerisinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na doğrudan taziyede bulunan isimlere ilişkin liste paylaşıldı.
Dışişleri bakanlığından alınan bilgiye saat 20:35 itibariyle görüşen isimlerin listesi şu şekilde:
A) Telefon
1.Serdar Umurzakov, Özbekistan Başbakan Yardımcısı
2.Jeyhun Bayramov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı
3.Antonio Tajani, İtalya Dışişleri Bakanı
4.Najla Mangoush, Libya Dışişleri Bakanı
5.Gordan Grlic Radman, Hırvatistan Dışişleri Bakanı
6.Zambry Abdul Kadir, Malezya Dışişleri Bakanı
7.Eli Cohen, İsrail Dışişleri Bakanı
8.Ignazio Cassis, İsviçre Dışişleri Bakanı
9.Donika Gervalla-Schwarz, Kosova Dışişleri Bakanı
10.Urmas Reinsalu, Estonya Dışişleri Bakanı
11.Bilawal Butto Zardari, Pakistan Dışişleri Bakanı
12.Aïssata Tall Sall, Senegal Dışişleri Bakanı
13.Olta Xhaçka, Arnavutluk Dışişleri Bakanı
14.Mario Bucaro, Guatemala Dışişleri Bakanı (+ mesaj)
15.Ayman Safadi, Ürdün Dışişleri Bakanı
16.Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı
17.Sameh Shoukry, Mısır Dışişleri Bakanı
18.Mohammed Al Thani, Katar Dışişleri Bakanı
19.Abdullatif Al Zayani, Bahreyn Dışişleri Bakanı
20.Raşid Meredov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı
21.Peter Szijjarto, Macaristan Dışişleri Bakanı (+ mesaj)
22.Prens Faysal bin Ferhan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı
23.Jens Stoltenberg, NATO GS (+ mesaj)
24.Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı
B) Mesaj
1.Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Dışişleri Bakanı
2.Pekka Haavisto, Finlandiya Dışişleri Bakanı
3.Jose Manuel Albares, İspanya Dışişleri Bakanı
4.Retno Marsudi, Endonezya Dışişleri Bakanı
5.Alexander Schallenberg, Avusturya Dışişleri Bakanı
6.Catherine Colonna, Fransa Dışişleri Bakanı
7.Elmedin Konakoviç, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı
8.Wopke Hoekstra, Hollanda Dışişleri Bakanı
9.Ian Borg, Malta Dışişleri Bakanı
10.Ilia Darchiashvili, Gürcistan Dışişleri Bakanı
11.James Cleverly, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı
12.Bakhtiyor Saidov, Özbekistan Dışişleri Bakanı
13.Park Jin, Güney Kore Dışişleri Bakanı
14.Bujar Osmani, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı
15.Shirley Ayorkor Botchwey, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı
16.Fikrim Damka, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı
17.Aydın Maruf, Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi
18.Janez Lenarcic, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri
19.İlhan Küçük, AP Milletvekili
20.Filippo Grandi, BM Mülteciler Yüksek Komiseri
21.Edgars Rinkevics, Letonya Dışişleri Bakanı
22.Zbigniew Rau, Polonya Dışişleri Bakanı
23.Ahmed Awad bin Mubarak, Yemen Dışişleri Bakanı
24.Abdallah BouHabib, Lübnan Dışişleri Bakanı
25.Suzi Carla Barbosa, Gine Bissau Dışişleri Bakanı
26.Lars Lokke Rasmussen, Danimarka Dışişleri Bakanı
27.Delcy Rodríguez, Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı
28.Miguel Moratinos, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi
29.Olivia Ragnaghnewendé Rouamba, Burkina Faso Dışişleri Bakanı
30.Josep Borrell, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilci
31.Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, Umman Dışişleri Bakanı
32.Riad Malki, Filistin Dışişleri Bakanı
33.Mamadou Tangara, Gambiya Dışişleri Bakanı