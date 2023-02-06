https://sputniknews.com.tr/20230206/almanya-bati-ukraynaya-silah-gondermeseydi-bugun-kievde-sokak-catismalari-yasanirdi---1066634178.html
Almanya: Batı, Ukrayna'ya silah göndermeseydi, bugün Kiev'de sokak çatışmaları yaşanırdı
Almanya: Batı, Ukrayna'ya silah göndermeseydi, bugün Kiev'de sokak çatışmaları yaşanırdı
Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Batı'dan Ukrayna'ya en başından beri silah yardımı yapılmasaydı bugün Kiev ve Lviv'de sokak... 06.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-06T14:20+0300
2023-02-06T14:20+0300
2023-02-06T14:22+0300
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ZDF televizyonuna demeç veren Kühnert, "Eğer en başından beri hiçbir obüs, hiçbir hava savunma sistemi ve diğerleri olmasaydı, bugün Kiev ve Lviv'de sokak çatışmaları yaşanabilirdi" dedi.Ukrayna Batı'dan yardım almasaydı Rusya'nın birkaç ay içinde tüm Ukrayna topraklarında kontrolü sağlamış olacağını kaydeden Kühnert, Kiev'e askeri yardımın kesinlikle gerekli ve doğru olduğunu öne sürdü. Son haftalarda tüm dünyanın Kiev'e tank göndermek istediği, sadece Almanya'nın buna karşı çıktığı gibi bir izlenim oluştuğunu söyleyen Kühnert, "Fakat Berlin belirli taahhütlerde bulundu, fiilen bir tank bölüğü kurma sözü verdi ve 'etrafımız birdenbire çok sessizleşti', birçok AB ülkesi benzer sözleri vermedi" ifadelerini kullandı. Alman toplumunda Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda farklı görüşler olduğunu, bazı kesimlerin gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu da belirten Kühnert, "Başbakan Scholz'ün dikkatli bir politika izlemesi gerekiyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi, barış yanlısı ancak pasifist bir parti değil. Partimizin tutumu, bazı eylemlere en azından geçici olarak sadece güçle yanıt verilebileceğini öngörüyor" diye ekledi.
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Almanya: Batı, Ukrayna'ya silah göndermeseydi, bugün Kiev'de sokak çatışmaları yaşanırdı
14:20 06.02.2023 (güncellendi: 14:22 06.02.2023) Abone ol
Almanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Kevin Kühnert, Batı'dan Ukrayna'ya en başından beri silah yardımı yapılmasaydı bugün Kiev ve Lviv'de sokak çatışmaları yaşanacağını savundu.
ZDF televizyonuna demeç veren Kühnert, "Eğer en başından beri hiçbir obüs, hiçbir hava savunma sistemi ve diğerleri olmasaydı, bugün Kiev ve Lviv'de sokak çatışmaları yaşanabilirdi" dedi.
Ukrayna Batı'dan yardım almasaydı Rusya'nın birkaç ay içinde tüm Ukrayna topraklarında kontrolü sağlamış olacağını kaydeden Kühnert, Kiev'e askeri yardımın kesinlikle gerekli ve doğru olduğunu öne sürdü.
Son haftalarda tüm dünyanın Kiev'e tank göndermek istediği, sadece Almanya'nın buna karşı çıktığı gibi bir izlenim oluştuğunu söyleyen Kühnert, "Fakat Berlin belirli taahhütlerde bulundu, fiilen bir tank bölüğü kurma sözü verdi ve 'etrafımız birdenbire çok sessizleşti', birçok AB ülkesi benzer sözleri vermedi" ifadelerini kullandı.
Alman toplumunda Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda farklı görüşler olduğunu, bazı kesimlerin gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu da belirten Kühnert, "Başbakan Scholz'ün dikkatli bir politika izlemesi gerekiyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi, barış yanlısı ancak pasifist bir parti değil. Partimizin tutumu, bazı eylemlere en azından geçici olarak sadece güçle yanıt verilebileceğini öngörüyor" diye ekledi.