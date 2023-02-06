https://sputniknews.com.tr/20230206/ak-parti-sozcusu-celik-cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-afetlerinin-basinda-geliyor--1066663238.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinin başında geliyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinin başında geliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinin başında geliyor bu. İşte bugün de yeni bir... 06.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-06T23:22+0300

2023-02-06T23:22+0300

2023-02-06T23:24+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ömer çelik

deprem

adana

kahramanmaraş

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremle ilgili yardımların valilik ve AFAD koordinesinde gitmesi gerektiğini belirtti.Çelik, Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir enkazın yanında yer alan semt pazarında kurulan AFAD çadırlarında vatandaşlarla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, depremzedeler için otel, spor salonları ve camilerin açık olduğunu söyledi.Çelik, bazı vatandaşların sevdiklerine kavuşabilmek için enkaz başından ayrılmadığını belirterek, şöyle konuştu:Çelik, bir gazetecinin "Bireysel yardım göndermek isteyenler var, o koordinasyonu tam olarak nasıl sağlıyorsunuz?" sorusunu şöyle yanıtladı:Adana'da ilk andan itibaren kriz koordinasyonu konusunda yetkin bir çalışma yürütüldüğünün altını çizen Çelik, "Sivil toplum örgütlerinden gelen yardımlar bu şekilde organize ediliyor. Biz arkadaşlarımızla birlikte bu şekilde geziyoruz. Bu şekilde gezerek eksik varsa yerinde görüyoruz. Sadece raporlara bakmaksızın. Burada tabii bazı hassasiyetlerimiz var. Zaman zaman bugün kendim de şahit oldum. Yetkililerin çizdiği bandı aşarak, vatandaşlarımız tabii bir an evvel sevdiklerine kavuşmak için, o çalışmalara bizzat müdahil olmaya çalışıyorlar. Bu çok tehlikelidir. O enkaz altındaki canlarımızı da tehlikeye atar. Muhakkak surette uzman ekiplerin yönlendirmesine bakmamız lazım" ifadesini kullandı.Enkaz bölgesi dışında bulunan ve durumu uygun olan vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Çelik, "Çünkü çok büyük bir afetle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin en büyük afetlerinin başında geliyor bu. İşte bugün de yeni bir deprem tekrar söz konusu oldu" dedi.'Bütün imkanların seferber edildi'Çelik, cep telefonu hatlarının gereksiz yere meşgul edilmemesi ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için özel arabaların kullanılmaması çağrısını yineledi.Adana'da ilk andan itibaren bütün imkanların seferber edildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

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ömer çelik, deprem, adana, kahramanmaraş